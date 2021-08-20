День финансов: МХП и «ножки Буша», Зеленский и гендиректор Apple, ГНС и доверие

В пятницу, 3 сентября, мы выпустили заключительный текст из серии к 30-й годовщине Независимости Украины. Рассказываем историяю второго крупнейшего в Европе производителя мяса птицы.

Напомним, ранее мы уже рассказывали истории monobank, АТБ, Новой Почты и Rozetka.





О других событиях пятницы:

Планы Зеленского на Apple в Украине. Президент Владимир Зеленский встретился в США с генеральным директором Apple Тимом Куком. Они обговорили дальнейшее расширение присутствия компании в Украине и локализации продуктов Apple, украинизации персонального помощника Siri. Также обсудили возможность строительства компанией Apple дата-центра для сервисов iCloud в Украине. По примеру центра, который был построен в Дании.

Кроме того, наш Президент в США призвал представителей венчурных фондов и акселераторов Кремниевой долины инвестировать в Украину. Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что они планируют создать Фонд фондов, когда государство не просто будет инвестировать в стартапы, но и направлять средства в частные фонды.

Также Зеленский заявил, что хочет перевести в онлайн все госуслуги и ввести е-голосование на выборах. По его словам, сегодня 26 млн украинцев онлайн могут оформить документы при рождении ребенка, пользоваться другими цифровыми документами, получить разрешение на строительство, могут открыть бизнес за 7-15 минут, быстрее, чем в большинстве стран мира.

Глава государства обмолвился и относительно двойного гражданства. Как он отметил, двойное гражданство в мирное время не было бы проблемой, но это «сложный вопрос». Здесь нужен индивидуальный подход, адаптированный для конкретных групп, конкретных стран в конкретных сообществах.

Рост тарифов на тепло и горячую воду в столице. В «Киевтеплоэнерго» предупреждают, что тарифы на тепло и горячую воду для жителей столицы этой осенью могут вырасти на 40% из-за дорогого газа. Там считают, что единственный выход для сдерживания тарифов — газ украинской добычи по справедливой цене. А для этого необходимо обеспечить возможность теплопоставщикам заключать прямые договора купли-продажи газа с акционерным обществом «Укргаздобыча», то есть без коммерческих посредников.

Кстати, в Департаменте экономики систем жизнеобеспечения Минрегиона сообщили Finance.ua, что по состоянию на 1 июля 2021 года украинцы задолжали за коммунальные услуги 66,4 млрд гривен.

«ГНС верит декларанту на слово». С 1 сентября граждане Украины имеют возможность однократно задекларировать доходы, недвижимое и движимое имущество, чтобы в будущем избежать неприятных вопросов о их происхождении. Правительство почти не устанавливало никаких ограничений в отношении тех, кто может участвовать в амнистии. В ГНС говорят, что декларант не должен подтверждать источники своих доходов. По сути, ГНС верит декларанту на слово.

Лучшая гарантия транзита газа через Украину. В “Нафтогазе” говорят, что Украина не против продления контракта с Россией на транзит газа через Украину еще на 10 лет. Однако этот контракт — это не лучшая гарантия для нашей страны. Лучшая гарантия — это контракты с европейскими компаниями и скоро по этому вопросу состоятся переговоры.

P.s. Заканчивается сезон отпусков. Туристов становится меньше. А значит, появляется больше возможностей для путешествий для тех, кто еще не успел отдохнуть. Правда, путешествовать с наличкой – неудобно и небезопасно. Ведь ее могут украсть или ее можно потерять. Кредитная карта, которую всегда можно заблокировать, в этом плане куда надежнее. Ответ на вопрос: какую именно кредитку взять с собой в поездку – можно найти в обновленном рейтинге: