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В 2023 году в Украине проведут перепись населения: на подготовку потратят 82,5 млн гривен

В 2023 году в Украине проведут перепись населения: на подготовку потратят 82,5 млн гривен

В среду, 8 сентября, профильный комитет украинского парламента на заседании согласовал выделение денег на проведение переписи населения в Украине. Она состоится в 2023 году.

Об этом сообщает нардеп от СН Роман Каптелов в Telegram.

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Деньги на подготовку переписи выделят заранее. И это только та часть суммы, которая будет потрачена на подготовительный этап. Вся процедура переписи украинцев обойдется государству значительно дороже.

Бюджетный комитет Верховной Рады согласовал выделение на подготовительный этап 82 474,9 млн гривен.

Напомним, украинское правительство определилось, когда в стране проведут традиционную перепись населения. Пересчет украинцев запланировали на 2023 год. Изначально перепись должны были провести еще в 2020 году, но всё перенесли из-за COVID-19. Средства перенаправили в фонд преодоления коронавирусной инфекции.

Кроме того, помимо традиционной переписи населения, на 2030 запланирована Всеукраинская перепись населения на основе использования данных национальных реестров.

По материалам Информатор Деньги
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