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Рада намерена привязать номер телефона к паспорту: как это будет работать

Рада намерена привязать номер телефона к паспорту: как это будет работать

В Верховной Раде снова заговорили о строгом контроле над сим-картами украинцев и привязке их к паспортам. В парламенте уже зарегистрирован соответствующий законопроект. Скорее всего, украинцам дадут время «на подумать» до 2025 года.

Депутаты считают, что это поможет защитить украинцев от мошенников, говорится на сайте «Сегодня».

Крадут деньги с карты, расплачиваются в онлайн-магазинах — это далеко не все, что могут делать злоумышленники через ваш номер мобильного.

«Мы должны остановить мошенников, которые похищают телефонный номер, а потом берут кредиты в банке, тратят ваши деньги», — объясняет зампред комитета ВРУ по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко.

80% украинцев не привязывают свой номер к документам, и это играет на руку преступникам. Так найти следы почти невозможно, говорит Федиенко.

«Когда идет перевыпуск сим-карты, то мошенники от имени пользователя осуществляют банковские операции, в этих случаях просто снимаются средства со счетов и все», — говорит эксперт по кибербезопасности Сергей Денисенко.

Как это будет работать

Чтобы привязать номер к паспорту, не придется идти в официальные магазины, говорит Федиенко.

«Вы просто будете давать разрешение. Теперь этот телефонный номер в базе банка уже привязан к вашему паспорту, у мобильного оператора также будет привязываться к вашему условному паспорту». Если преступник попытается украсть ваш телефонный номер, то оператор будет смотреть: мол, извини, но этот номер уже закреплен за другим человеком, и это уже не ты", — рассказывает председатель комитета ВРУ по вопросам цифровой трансформации, как будут работать нововведения, если за соответствующий законопроект проголосует большинство.

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По материалам Сегодня
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