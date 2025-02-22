Каковы перспективы рынка недвижимости в Украине на ближайшие несколько лет — Finance.ua

Каковы перспективы рынка недвижимости в Украине на ближайшие несколько лет Сегодня 13:02 — Недвижимость

Каковы перспективы рынка недвижимости в Украине на ближайшие несколько лет

Война оказала существенное влияние на рынок недвижимости Украины. И сейчас все очень зависит не только от ситуации на фронте, но и от общей геополитической стабильности в мире.

Об этом для Finance.ua рассказал гендиректор Корпорации Недвижимости РИЭЛ Ростислав Мельник.

Перспективы последующих лет, по его мнению, будут определяться уровнем безопасности, эффективностью программ восстановления и международными инвестициями.

«В то же время резких скачков цен в 2025—2026 годах ожидать не стоит. Рост будет, но умеренный — в пределах 15−20%. Западные регионы останутся лидерами по темпам роста стоимости квадратного метра, и цены во Львове могут сравниться с Киевом», — считает Мельник.

Вызовы и угрозы для рынка

Однако Мельник подчеркнул, что существует ряд вызовов, которые будут существенно влиять на рынок.

«Первое — проблема недостроев. Из-за сложной экономической ситуации далеко не все застройщики смогут возобновить строительство своих объектов. Это приведет к увеличению количества замороженных проектов, что негативно отразится на стабильности рынка и доверии покупателей», — прокомментировал гендиректор КН РИЭЛ.

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Вторая проблема, которую он очертил — бюрократия в градостроительном законодательстве.

«С января 2024 г. значительно усложнились процедуры, связанные с изменением целевого назначения земельных участков для жилищного строительства. Это еще больше сокращает предложение на рынке. Те застройщики, у которых уже есть земельные участки с правильным функциональным назначением, смогут продолжать работу. Однако таких участков критически мало для покрытия даже текущего спроса, не говоря уже о будущем, который существенно возрастет после войны», — отметил Мельник.

Таким образом, резюмировал он, в ближайшие годы рынок жилой недвижимости будет находиться под давлением двух ключевых факторов: недостатка предложения из-за недостроя и сложности с оформлением новых земельных участков под жилье. Чтобы избежать дефицита, девелоперский бизнес и власть должны совместно работать над упрощением процедур и созданием условий для стабильного развития рынка.

Детальнее о том, какие программы сейчас действуют в Украине для приобретения жилья — читайте в статье по ссылке ниже:

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