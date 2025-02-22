В Польше предложили вдвое увеличить выплату «800 Плюс» — Finance.ua

В Польше предложили вдвое увеличить выплату «800 Плюс» Сегодня 11:03 — Личные финансы

В Польше предложили вдвое увеличить выплату «800 Плюс»

Польский депутат Норберт Петриковский предложил повысить помощь «800 Плюс» до 1600 злотых, но только на первого ребенка.

Об этом сообщает inpoland.net.pl

Отметим, что стартовала программа 1 апреля 2016 года, тогда она называлась «500 Плюс». Сначала средства выплачивались на второго и каждого последующего ребенка.

С 2019 года программа начала действовать для всех детей младше 18 лет.

В 2024 году выплата была увеличена до 800 злотых. Подавать заявление о назначении выплаты нужно 1 раз в год. Прием заявлений длится с 1 февраля по 30 апреля.

А вот депутат от Polska 2050 года Норберт Петриковский предлагает увеличить «800 Плюс» до 1600 на первого ребенка. Он утверждает, что повышение выплаты не будет большим бременем для бюджета. Политик считает, что такая государственная помощь поможет людям решиться на рождение первого ребенка. Он пояснил, что Польша занимает третье место с конца в Европе по рождаемости. На последнем месте Мальта, на втором — охваченная войной Украина.

Пока неизвестно, как к этому предложению отнесутся коллеги по коалиции из других партий. Недавно министр семьи, труда и социальной политики Агнешка Дземьянович-Бонк сообщила, что никаких изменений относительно возможной индексации помощи «800 Плюс» не планируется.

Справка Finance.ua:

Напомним, недавно в Польше внесли предложение, чтобы украинские беженцы могли получать эту выплату только при фактическом проживании, трудоустройстве и уплате налогов в Польше.

Этот вопрос поднял мэр Варшавы, кандидат в президенты от Гражданской коалиции Рафал Тшасковский. Он утверждает, что Польше следует поработать над изменением закона, чтобы льготы типа «800+» получали украинцы только при условии, что они живут, работают и платят налоги в Польше. По его мнению, это предложение «является здравым смыслом и будет выгодно Польше».

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