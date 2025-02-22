В Польше предложили вдвое увеличить выплату «800 Плюс» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Польше предложили вдвое увеличить выплату «800 Плюс»

Личные финансы
3
В Польше предложили вдвое увеличить выплату «800 Плюс»
В Польше предложили вдвое увеличить выплату «800 Плюс»
Польский депутат Норберт Петриковский предложил повысить помощь «800 Плюс» до 1600 злотых, но только на первого ребенка.
Об этом сообщает inpoland.net.pl.
  • Отметим, что стартовала программа 1 апреля 2016 года, тогда она называлась «500 Плюс». Сначала средства выплачивались на второго и каждого последующего ребенка.
  • С 2019 года программа начала действовать для всех детей младше 18 лет.
  • В 2024 году выплата была увеличена до 800 злотых. Подавать заявление о назначении выплаты нужно 1 раз в год. Прием заявлений длится с 1 февраля по 30 апреля.
А вот депутат от Polska 2050 года Норберт Петриковский предлагает увеличить «800 Плюс» до 1600 на первого ребенка. Он утверждает, что повышение выплаты не будет большим бременем для бюджета. Политик считает, что такая государственная помощь поможет людям решиться на рождение первого ребенка. Он пояснил, что Польша занимает третье место с конца в Европе по рождаемости. На последнем месте Мальта, на втором — охваченная войной Украина.
Читайте также
Пока неизвестно, как к этому предложению отнесутся коллеги по коалиции из других партий. Недавно министр семьи, труда и социальной политики Агнешка Дземьянович-Бонк сообщила, что никаких изменений относительно возможной индексации помощи «800 Плюс» не планируется.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, недавно в Польше внесли предложение, чтобы украинские беженцы могли получать эту выплату только при фактическом проживании, трудоустройстве и уплате налогов в Польше.
  • Этот вопрос поднял мэр Варшавы, кандидат в президенты от Гражданской коалиции Рафал Тшасковский. Он утверждает, что Польше следует поработать над изменением закона, чтобы льготы типа «800+» получали украинцы только при условии, что они живут, работают и платят налоги в Польше. По его мнению, это предложение «является здравым смыслом и будет выгодно Польше».
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.