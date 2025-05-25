Получат ли женщины пособие по беременности, если работодатель остался на ВОТ — Finance.ua

Получат ли женщины пособие по беременности, если работодатель остался на ВОТ Сегодня 10:08 — Личные финансы

Получат ли женщины пособие по беременности, если работодатель остался на ВОТ

Из-за полномасштабной российской агрессии многие украинцы вынуждены были сменить место жительства и уехать с временно оккупированных территорий. Однако они не потеряли страховые выплаты и могут получить пособие в связи с беременностью и родами, даже если работодатель остался на ВОТ.

Об этом сообщают специалисты «Юридического советчика для ВПЛ».

Как получить выплаты беременным

Отмечается, что страховые выплаты гражданам с временно оккупированных территорий, не имеющие возможности получить выплаты от работодателя, назначает Пенсионный фонд.

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Беременные женщины получат денежные средства непосредственно на свой банковский счет.

То же касается и женщин, которые не зарегистрированы как ВПЛ, а работодатель остался на ВОТ — выплаты начисляет ПФУ и направит средства на счета, открытые в учреждениях уполномоченных банков.

Чтобы получить выплаты, нужно подготовить следующие документы и обратиться в ПФУ:

паспорт гражданина Украины (оригинал и копия);

справка о постановке на учет ВПЛ (оригинал и копия);

идентификационный код (оригинал и копия);

листок нетрудоспособности (если выдан в бумажной форме).

Специалисты добавляют, что всю прочую необходимую информацию специалисты Пенсионного фонда смогут получить самостоятельно из реестров.

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В «Юридическом советнике для ВПЛ» отмечают, что страховой стаж не влияет на размер пособия по беременности и выплачивается в размере 100% средней заработной платы (дохода).

Специалисты добавляют, размер пособия по беременности и родам исчисляется суммарно за все дни декретного отпуска.

Его выплачивают полностью, независимо от количества использованных до родов дней отпуска по беременности и родам.

Сумма пособия по беременности и родам в расчете на месяц не должна превышать размер максимальной величины базы начисления единого взноса, с которой уплачивались страховые взносы.

В то же время она не может быть меньше размера пособия, начисленного с минимальной заработной платы, установленной на время наступления страхового случая.

Напомним, в правительстве хотят платить 50 тысяч гривен всем женщинам, родившим ребенка. Такой проект Минсоцполитики разработан для повышения уровня рождаемости, сочетания родительства с учебой или профессиональной занятостью путем поддержки семей в дородовой, послеродовой и период ухода за ребенком после его рождения.

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