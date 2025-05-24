Кем хотят работать новички в ІТ — опрос Сегодня 12:06 — Личные финансы

Кем хотят работать новички в ІТ — опрос

Большинство ищущих первую работу в ІТ — свитчеры. 64% работают или раньше работали в другой сфере. В 2023 году их количество достигало 80%.

Об этом свидетельствует опрос Dou.

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Большинство соискателей планируют быть разработчиками (42%). На второе место вышли аналитики — по этой специализации хотели бы работать 12%. В 2023 году по этому направлению планировали работать только 4%.

Доля QA, напротив, существенно снизилась: 9% против 20% в 2023-м. В самые популярные специализации вошли также UI/UX и Product Design (7%).

Гендерное распределение

Мужчины гораздо чаще выбирают разработку, чем другие специализации (57%).

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Среди женщин желающих стать разработчиками заметно меньше (22%), но больше тех, кто выбирает карьеру в аналитике (16%), QA (13%), UI/UX и Product Design (13%).

43% поисковиков первой работы в ІТ — женщины. Среди тех, кто планирует начать карьеру в технических направлениях женщин 39%, среди нетехнических — 75%.

Образование айтишников

76% студентов и выпускников, которые ищут первую работу в ІТ, обучаются по специальностям, связанным с компьютерными науками.

Среди свитчеров только 18% имеют высшее образование по этому направлению, а 55% получили образование по гуманитарным, общественным и экономическим направлениям.

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Выбор специализации зависит от образования поисковика. Разработчиками чаще планируют стать те, кто обучался специальностям, связанным с компьютерными науками (64% из них выбирают это направление), техническим/инженерным специальностям (49%) или точным наукам/математике (43%).

Те, кто учился на технических/инженерных специальностях или точных науках/математике, также часто выбирают карьеру в аналитике/работе с данными и QA.

Выпускники экономических специальностей чаще всего видят себя в аналитике. А гуманитарных и общественных наук в нетехнических направлениях.

Справка Finance.ua:

у «Резерв+» и на платформе Lobby X по состоянию на середину мая есть 201 открытая IT-вакансия для Сил обороны Украины. В конце марта была 161 позиция. Наиболее популярной вакансией являются специалисты по информационной безопасности;

почти 2,5 тыс. ІТ-специалистов активно искали новую работу в течение последнего года. 42% айтишников снизили зарплатные ожидания;

менее половины уволенных айтишников знали о предстоящих сокращениях в компании, а треть вообще не знала об увольнении. Большинство специалистов не получают никакой поддержки от компании при сокращении.

Dou По материалам:

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