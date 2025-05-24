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Кем хотят работать новички в ІТ — опрос

Личные финансы
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Кем хотят работать новички в ІТ — опрос
Кем хотят работать новички в ІТ — опрос
Большинство ищущих первую работу в ІТ — свитчеры. 64% работают или раньше работали в другой сфере. В 2023 году их количество достигало 80%.
Об этом свидетельствует опрос Dou.
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Большинство соискателей планируют быть разработчиками (42%). На второе место вышли аналитики — по этой специализации хотели бы работать 12%. В 2023 году по этому направлению планировали работать только 4%.

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Доля QA, напротив, существенно снизилась: 9% против 20% в 2023-м. В самые популярные специализации вошли также UI/UX и Product Design (7%).

Гендерное распределение

Мужчины гораздо чаще выбирают разработку, чем другие специализации (57%).
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Среди женщин желающих стать разработчиками заметно меньше (22%), но больше тех, кто выбирает карьеру в аналитике (16%), QA (13%), UI/UX и Product Design (13%).
43% поисковиков первой работы в ІТ — женщины. Среди тех, кто планирует начать карьеру в технических направлениях женщин 39%, среди нетехнических — 75%.

Образование айтишников

76% студентов и выпускников, которые ищут первую работу в ІТ, обучаются по специальностям, связанным с компьютерными науками.
Среди свитчеров только 18% имеют высшее образование по этому направлению, а 55% получили образование по гуманитарным, общественным и экономическим направлениям.
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Выбор специализации зависит от образования поисковика. Разработчиками чаще планируют стать те, кто обучался специальностям, связанным с компьютерными науками (64% из них выбирают это направление), техническим/инженерным специальностям (49%) или точным наукам/математике (43%).
Те, кто учился на технических/инженерных специальностях или точных науках/математике, также часто выбирают карьеру в аналитике/работе с данными и QA.
Выпускники экономических специальностей чаще всего видят себя в аналитике. А гуманитарных и общественных наук в нетехнических направлениях.
Кем хотят работать новички в ІТ — опрос

Справка Finance.ua:

  • у «Резерв+» и на платформе Lobby X по состоянию на середину мая есть 201 открытая IT-вакансия для Сил обороны Украины. В конце марта была 161 позиция. Наиболее популярной вакансией являются специалисты по информационной безопасности;
  • почти 2,5 тыс. ІТ-специалистов активно искали новую работу в течение последнего года. 42% айтишников снизили зарплатные ожидания;
  • менее половины уволенных айтишников знали о предстоящих сокращениях в компании, а треть вообще не знала об увольнении. Большинство специалистов не получают никакой поддержки от компании при сокращении.
По материалам:
Dou
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