Что проверяет ZUS при подаче заявки на «800 Плюс» иностранцами — Finance.ua

Что проверяет ZUS при подаче заявки на «800 Плюс» иностранцами Сегодня 19:47 — Личные финансы

Что проверяет ZUS при подаче заявки на «800 Плюс» иностранцами

По данным ZUS, в 2024 году пособие 800 Плюс получали 508,9 тысяч детей-иностранцев, в 2023 их было на 70 тысяч больше. Право на получение этих выплат имеют все иностранцы, легально проживающие в Польше со своими детьми и имеющие карту побыта с примечанием «доступ к рынку труда» (dostęp do rynku pracy).

Об этом пишет inpoland.net.pl

Однако сегодня ZUS не проверяет, работает ли заявитель, поэтому выплата не зависит от трудоустройства иностранца. В учреждении объяснили, что для назначения пособия необходимо, чтобы иностранец находился в Польше с детьми на законных основаниях, а «не в качестве туриста».

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Украинские дети для назначения 800 Плюс должны быть задействованы в польской системе образования. В подтверждение этого украинские ученики должны быть зарегистрированы в System Informacji Oswiatowej (SIO). Родители не могут сделать этого самостоятельно, поэтому им нужно обратиться к руководству учебного заведения и выяснить, внесены ли данные ребенка в этот реестр.

Подать заявку на назначение 800 Плюс можно исключительно онлайн:

Emp@tia,

PUE ZUS,

mZUS,

электронный банкинг

Справка Finance.ua:

Ранее в Польше подали в Сейм проект поправок к закону, чтобы пособие на детей в размере 800+ злотых получали только украинцы, которые работают и платят налоги.

Этот вопрос поднял мэр Варшавы, кандидат в президенты от Гражданской коалиции Рафал Тшасковский. Он утверждает, что Польше следует поработать над изменением закона, чтобы льготы типа «800+» получали украинцы только при условии, что они живут, работают и платят налоги в Польше. По его мнению, это предложение «имеет здравый смысл и будет выгодно Польше».

К слову, 88% поляков поддерживают идею выплачивать помощь «800+» только работающим мигрантам, которые платят налоги.

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