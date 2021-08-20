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Рада в первом чтении поддержала законопроект о ежегодной индексации пенсий

Рада в первом чтении поддержала законопроект о ежегодной индексации пенсий

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4668 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования пенсионного законодательства». Он предусматривает ежегодную индексацию пенсий 1 марта.

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших сбережениях, решил рассказать, что изменится для пенсионеров.

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За принятие законопроекта проголосовали 317 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Что предлагается законопроектом:

  • 1 января зафиксировать в Законе Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» дату индексации пенсий 1 марта;
  • возобновлять индексацию пенсий военнослужащим, ученым, должностным лицам органов местного самоуправления и государственным служащим;
  • ввести право досрочного выхода на пенсию по возрасту за полтора года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут в связи с реорганизацией предприятий.

Для чего это необходимо. По словам заместителя министра социальной политики Виталия Музыченко, это позволит законодательно урегулировать дату индексации пенсий и возможность обеспечить Плановое формирование расходов Пенсионного фонда на соответствующие цели.

Законопроектом также предусмотрено оказание поддержки родителям детей, которые больны тяжелыми, редкими заболеваниями, которым не установлена инвалидность, путем назначения досрочной пенсии, и установление единого подхода для определения размера повышений за более поздний выход на пенсию в зависимости от даты ее назначения.

Справка Finance.ua:

  • средняя пенсия в Украине выросла почти на 25% или 784 гривны с начала 2020 года;
  • с 1 октября 2022 года для некоторых категорий украинских пенсионеров повысится минимальная пенсионная выплата, ее размер составит от 2500 до 3000 грн.

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По материалам Finance.UA
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