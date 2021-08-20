Рада в первом чтении поддержала законопроект о ежегодной индексации пенсий

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4668 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования пенсионного законодательства». Он предусматривает ежегодную индексацию пенсий 1 марта.
Finance.ua как портал, заботящийся о ваших сбережениях, решил рассказать, что изменится для пенсионеров.
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За принятие законопроекта проголосовали 317 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Что предлагается законопроектом:
Для чего это необходимо. По словам заместителя министра социальной политики Виталия Музыченко, это позволит законодательно урегулировать дату индексации пенсий и возможность обеспечить Плановое формирование расходов Пенсионного фонда на соответствующие цели.
Законопроектом также предусмотрено оказание поддержки родителям детей, которые больны тяжелыми, редкими заболеваниями, которым не установлена инвалидность, путем назначения досрочной пенсии, и установление единого подхода для определения размера повышений за более поздний выход на пенсию в зависимости от даты ее назначения.
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