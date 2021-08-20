0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 496 0

Как избежать роста тарифов на тепло — предложения АГУ

Как избежать роста тарифов на тепло — предложения АГУ

Ассоциация городов Украины, возглавляемая мэром Киева Виталием Кличко, обратилась к президенту, правительству и парламенту с предложениями, как не допустить срыва отопительного сезона.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, решил рассказать о путях решения проблемных вопросов, связанных с подорожанием газа для населения и бюджетной сферы.

«Приближается отопительный сезон, в котором цена газа увеличивается с 4 до 7,6 грн за 1 куб. м для населения и с 7 до 20 грн для бюджетной сферы. К этому еще добавляется стоимость распределения газа и другие расходы», — говорится в заявлении АГУ.

Читайте также: Правительство доплатит тепловикам за население

В Ассоциации городов Украины подчеркнули, что для предотвращения срыва отопительного сезона 2021−2022 года, необходимо:

1). Немедленно восстановить возможность теплоснабжения и горячего водоснабжения в 59 общинах, разблокировав счета предприятий, арестованные за задолженность по оплате за природный газ и его распределение.

2). Устранить дискриминационные нормы в договорах на поставку природного газа. А именно:

  • сроки оплаты за потребленный природный газ должны совпадать со сроками оплаты населением за услуги теплоснабжения (исключить предоплату/авансовые платежи);
  • размер штрафных санкций для предприятий теплоснабжения должен соответствовать размеру штрафных санкций для населения;
  • не применять штрафные санкции на задолженность за природный газ, которая сложилась в связи с неоплатой населением услуг по теплоснабжению;
  • определить целевое назначение и объемы природного газа по категориям потребителей;
  • исключить требование о банковских гарантиях или договорное списание средств.

3). Зафиксировать цену природного газа для бюджетных учреждений до конца отопительного сезона на уровне 11,2 грн за 1 куб. м.

4). Для сохранения действующих в настоящее время тарифов на теплоснабжение и горячее водоснабжение населению и бюджетной сфере в отопительный сезон 2021/2022 годов общинам нужны следующие компенсаторы:

  • увеличение нормативов зачисления НДФЛ в бюджеты местного самоуправления на 5%;
  • уменьшение объемов реверсной дотации до 20% и увеличение базовой дотации до 100%;
  • дополнительная целевая субвенция на ремонт улиц и дорог в общинах в объеме 10 млрд грн;
  • направление общинам 50% средств ГФРР, увеличив его объем до 3% от общего фонда Госбюджета.

5). Направить субвенцию из госбюджета местным бюджетам на погашение разницы в тарифах за период 2016—2021 годы в объеме 37 млрд гривен.

«Нужно определить справедливый, прозрачный и единый механизм компенсации для всех общин — не бартером, а деньгами. Потому что не могут некоторые города получить компенсацию в каком-то виде (финансированием определенных объектов, например), а другие — нет. Тарифы ударят абсолютно по всем и мы должны позаботиться обо всех общинах и их жителях», — подчеркнул Виталий Кличко.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.