Как избежать роста тарифов на тепло — предложения АГУ

Ассоциация городов Украины, возглавляемая мэром Киева Виталием Кличко, обратилась к президенту, правительству и парламенту с предложениями, как не допустить срыва отопительного сезона.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, решил рассказать о путях решения проблемных вопросов, связанных с подорожанием газа для населения и бюджетной сферы.

«Приближается отопительный сезон, в котором цена газа увеличивается с 4 до 7,6 грн за 1 куб. м для населения и с 7 до 20 грн для бюджетной сферы. К этому еще добавляется стоимость распределения газа и другие расходы», — говорится в заявлении АГУ.

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В Ассоциации городов Украины подчеркнули, что для предотвращения срыва отопительного сезона 2021−2022 года, необходимо:

1). Немедленно восстановить возможность теплоснабжения и горячего водоснабжения в 59 общинах, разблокировав счета предприятий, арестованные за задолженность по оплате за природный газ и его распределение.

2). Устранить дискриминационные нормы в договорах на поставку природного газа. А именно:

сроки оплаты за потребленный природный газ должны совпадать со сроками оплаты населением за услуги теплоснабжения (исключить предоплату/авансовые платежи);

размер штрафных санкций для предприятий теплоснабжения должен соответствовать размеру штрафных санкций для населения;

не применять штрафные санкции на задолженность за природный газ, которая сложилась в связи с неоплатой населением услуг по теплоснабжению;

определить целевое назначение и объемы природного газа по категориям потребителей;

исключить требование о банковских гарантиях или договорное списание средств.

3). Зафиксировать цену природного газа для бюджетных учреждений до конца отопительного сезона на уровне 11,2 грн за 1 куб. м.

4). Для сохранения действующих в настоящее время тарифов на теплоснабжение и горячее водоснабжение населению и бюджетной сфере в отопительный сезон 2021/2022 годов общинам нужны следующие компенсаторы:

увеличение нормативов зачисления НДФЛ в бюджеты местного самоуправления на 5%;

в бюджеты местного самоуправления на 5%; уменьшение объемов реверсной дотации до 20% и увеличение базовой дотации до 100%;

дополнительная целевая субвенция на ремонт улиц и дорог в общинах в объеме 10 млрд грн;

направление общинам 50% средств ГФРР , увеличив его объем до 3% от общего фонда Госбюджета.

5). Направить субвенцию из госбюджета местным бюджетам на погашение разницы в тарифах за период 2016—2021 годы в объеме 37 млрд гривен.

«Нужно определить справедливый, прозрачный и единый механизм компенсации для всех общин — не бартером, а деньгами. Потому что не могут некоторые города получить компенсацию в каком-то виде (финансированием определенных объектов, например), а другие — нет. Тарифы ударят абсолютно по всем и мы должны позаботиться обо всех общинах и их жителях», — подчеркнул Виталий Кличко.