Как избежать роста тарифов на тепло — предложения АГУ

Ассоциация городов Украины, возглавляемая мэром Киева Виталием Кличко, обратилась к президенту, правительству и парламенту с предложениями, как не допустить срыва отопительного сезона.
Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, решил рассказать о путях решения проблемных вопросов, связанных с подорожанием газа для населения и бюджетной сферы.
«Приближается отопительный сезон, в котором цена газа увеличивается с 4 до 7,6 грн за 1 куб. м для населения и с 7 до 20 грн для бюджетной сферы. К этому еще добавляется стоимость распределения газа и другие расходы», — говорится в заявлении АГУ.
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В Ассоциации городов Украины подчеркнули, что для предотвращения срыва отопительного сезона 2021−2022 года, необходимо:
1). Немедленно восстановить возможность теплоснабжения и горячего водоснабжения в 59 общинах, разблокировав счета предприятий, арестованные за задолженность по оплате за природный газ и его распределение.
2). Устранить дискриминационные нормы в договорах на поставку природного газа. А именно:
3). Зафиксировать цену природного газа для бюджетных учреждений до конца отопительного сезона на уровне 11,2 грн за 1 куб. м.
4). Для сохранения действующих в настоящее время тарифов на теплоснабжение и горячее водоснабжение населению и бюджетной сфере в отопительный сезон 2021/2022 годов общинам нужны следующие компенсаторы:
5). Направить субвенцию из госбюджета местным бюджетам на погашение разницы в тарифах за период 2016—2021 годы в объеме 37 млрд гривен.
«Нужно определить справедливый, прозрачный и единый механизм компенсации для всех общин — не бартером, а деньгами. Потому что не могут некоторые города получить компенсацию в каком-то виде (финансированием определенных объектов, например), а другие — нет. Тарифы ударят абсолютно по всем и мы должны позаботиться обо всех общинах и их жителях», — подчеркнул Виталий Кличко.
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