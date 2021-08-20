В Раде одобрили «закон для МВФ»: теперь Украину ждет реформа Нацбанка

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5850 о реформе деятельности НБУ. В то же время эта реформа — требование МВФ.

За законопроект проголосовали 283 народных депутата. Документ входит в так называемый банковский пакет вместе с техническими законопроектами № 5851, 5852 и 5853.

Согласно новому закону, после проведения реформы Нацбанк больше не будет обязан «обеспечивать стабильность национальной валюты», то есть следить за курсом гривны к доллару, евро и другим валютам. Главной задачей НБУ теперь и по закону будет ценовая стабильность — обеспечение низкой инфляции. Фактически это уже и так приоритет Нацбанка.

Из закона о Национальном банке изымаются определения:

«девизная валютная политика» (политика регулирования валютного курса путем покупки и продажи иностранной валюты);

«дисконтная валютная политика» (снижение или повышение НБУ процентных ставок за кредит с целью регулирования спроса и предложения на ссудный капитал);

«международные стандарты профессиональной практики внутреннего аудита».

Также поддержали в первом чтении изменения в выполнение банками функций агентов валютного надзора. За соответствующий законопроект №5851 «О внесении изменения в статью 11 Закона Украины „О валюте и валютных операциях“ относительно выполнения банками функций агентов валютного надзора» проголосовали 286 народных депутатов.

С целью обеспечения надлежащего выполнения банками требований закона о валюте в части выполнения функций агентов валютного надзора за валютными операциями, предлагается установить для банков обязанность обмениваться информацией о принадлежности счетов их клиентов к банковским счетам, открытым нерезидентам, с целью осуществления валютного надзора за валютными операциями, осуществляемыми их клиентами через эти банки.

В то же время предлагается определить, что порядок ведения и использования банками записей реестра счетов информационной системы, обеспечивающей сбор, накопление, хранение, доступ и использование банками информации о принадлежности счетов к банковским счетам, открытых нерезидентам, устанавливается Национальным банком.

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