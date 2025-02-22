Какие виды банковских счетов бывают и как они защищены: полезно знать — Finance.ua

Какие виды банковских счетов бывают и как они защищены: полезно знать Сегодня 12:07 — Личные финансы

Какие виды банковских счетов бывают и как они защищены: полезно знать

Когда речь заходит о банковских счетах, большинство людей сразу думают о депозитах. Однако существует много других видов счетов: текущие, депозитные, карточные, социальные, накопительные счета («копилки»).

Детальнее о видах банковских счетов рассказали специалисты «Финкульта».

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Какие бывают банковские счета

Текущие счета предназначены для хранения денежных средств и осуществления расчетно-кассовых операций.

К ним относятся:

карточные счета, к которым привязаны банковские карты для ежедневных транзакций;

к которым привязаны банковские карты для ежедневных транзакций; социальные счета — специальные счета для получения социальных выплат, стипендий, пенсий и помощи нуждающимся гражданам.

Вкладные (депозитные) счета. Счета, открываемые для хранения средств на определенный срок или без указания срока под определенный процент.

Денежные средства на таких счетах подлежат возврату в соответствии с условиями договора между вкладчиком и банком.

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Когда речь идет о накопительных счетах «копилках», необходимо обратить внимание на договор, по условиям которого банк предоставляет эту услугу.

Чаще всего «копилка» — это депозит с возможностью пополнения и снятия средств в любое время, иногда с начислением небольших процентов.

Что важно знать вкладчику, открывшему счет в банке

Защита Фонда гарантирования вкладов распространяется на средства физических лиц и физических лиц-предпринимателей в банке, независимо от того, это текущий или депозитный счет.

На время военного положения в Украине действует норма о возмещении средств по вкладам в полном размере.

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А через три месяца после его отмены или прекращения, когда ограничения снова вернут, вкладчики будут получать уже 600 тысяч гривен, независимо от количества вкладов в банке.

В случае банкротства банка возмещение осуществляется в размере вклада вместе с начисленными процентами по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка, но не более установленного предельного размера.

Когда и как можно получить средства

Фонд начинает выплаты гарантированного возмещения вкладчикам не позднее 20 рабочих дней с момента признания банка неплатежеспособным.

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Для получения средств вкладчикам необходимо обратиться в любое отделение банка-агента Фонда с паспортом и идентификационным кодом.

Кроме того, есть возможность получить возмещение дистанционно через некоторые банки-агенты и воспользовавшись приложением «Дія».

Справка Finance.ua:

Нацбанк предлагает обновить порядок открытия и закрытия счетов пользователям поставщиками платежных услуг по обслуживанию счетов. Для этого регулятор вынес вопрос о публичном обсуждении;

в условиях ограниченных инвестиционных возможностей украинцы продолжают вкладываться в депозиты. По данным Фонда гарантирования вкладов, на 1.01.2025 вклады в национальной валюте достигали 899,5 млрд грн, в иностранной — 492,7 млрд грн;

в НБУ прогнозируют, что объем вложений клиентов будет расти в 2025 году. Такие ожидания фиксировались в течение всего 2024 года. Объем гривневых средств клиентов в банках на начало февраля составляет 1,8 трлн грн, с начала полномасштабного вторжения он удвоился.

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