Счетная палата проверит, как выполняются ее рекомендации в области обороны и безопасности — Finance.ua

Счетная палата проверит, как выполняются ее рекомендации в области обороны и безопасности Сегодня 14:39

Счетная палата проверит, как выполняются ее рекомендации в области обороны и безопасности

Счетная палата начала контрольную меру, согласно которой будут проводить анализ реализации предоставленных институтом рекомендаций (предложений) в сфере обороны и безопасности. Анализом охватят 18 контрольных мероприятий, проведенных на девяти объектах в течение 2020−2024 годов.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Планируется, в частности, проанализировать и оценить уровень (полноту) и своевременность выполнения рекомендаций Счетной палаты, их влияние на состояние нормативно правового обеспечения, организационно-административной, финансовой и другой деятельности в сфере обороны и безопасности.

Читайте также Счетная палата начала аудит по реформированию системы оплаты труда госслужащих

Результаты контрольного мероприятия помогут установить реальное влияние на внедрение рекомендаций Счетной палаты на тенденции и системные изменения в оборонной сфере.

Ответственный за проведение этого мероприятия — член Счетной палаты Геннадий Плисс. Для осуществления анализа реализации предоставленных Счетной палатой рекомендаций (предложений) привлечены аудиторы Департамента контроля (аудита) в сфере обороны и безопасности.

Рассмотрение отчета по результатам проведенного анализа запланировано на апрель 2025 года.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.