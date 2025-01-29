Счетная палата проверит, как выполняются ее рекомендации в области обороны и безопасности — Finance.ua
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Счетная палата проверит, как выполняются ее рекомендации в области обороны и безопасности

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Счетная палата проверит, как выполняются ее рекомендации в области обороны и безопасности
Счетная палата проверит, как выполняются ее рекомендации в области обороны и безопасности
Счетная палата начала контрольную меру, согласно которой будут проводить анализ реализации предоставленных институтом рекомендаций (предложений) в сфере обороны и безопасности. Анализом охватят 18 контрольных мероприятий, проведенных на девяти объектах в течение 2020−2024 годов.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Планируется, в частности, проанализировать и оценить уровень (полноту) и своевременность выполнения рекомендаций Счетной палаты, их влияние на состояние нормативно правового обеспечения, организационно-административной, финансовой и другой деятельности в сфере обороны и безопасности.
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Результаты контрольного мероприятия помогут установить реальное влияние на внедрение рекомендаций Счетной палаты на тенденции и системные изменения в оборонной сфере.
Ответственный за проведение этого мероприятия — член Счетной палаты Геннадий Плисс. Для осуществления анализа реализации предоставленных Счетной палатой рекомендаций (предложений) привлечены аудиторы Департамента контроля (аудита) в сфере обороны и безопасности.
Рассмотрение отчета по результатам проведенного анализа запланировано на апрель 2025 года.
По материалам:
Finance.ua
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