ТОП-10 производителей кондитерки в Украине по доходам (инфографика)

«Видим: произошел рост более чем в два раза за 5 лет, в среднем на около 20% ежегодно. Прибыль отрасли росла еще активнее. В 2021 году она составляла 3,1 млрд грн, а в 2025-м — уже 8,6 млрд грн, что означает прирост почти в три раза за пять лет», — отмечают аналитики.
Сколько компаний работает на рынке
По состоянию на сегодняшний день в Украине зарегистрированы 272 компании, работающие в сфере производства какао, шоколада и сахарных кондитерских изделий.
Из них 17 имеют иностранных бенефициарных владельцев, но иностранный капитал не доминирует.
136 из 272 зарегистрированных производителей завершили 2025 год с положительным финансовым результатом, 41 — с отрицательным.
«Сам факт наличия отягощений не означает проблем в деятельности компании — это распространенная практика для привлечения финансирования, кредитования или обеспечения выполнения финансовых обязательств», — объясняют аналитики.
Больше всего тендеров в 2025 году выиграла днепровская «Мастерская сладких подарков» (MSP). Компания получила 76 контрактов на общую сумму 22 млн грн. Ее доход за год составил 28 млн грн, а прибыль — 255 тыс. грн.
На отрасль влияет рост цен на какао
В 2023—2025 годах мировой рынок какао испытал ценовое потрясение из-за неурожаев в странах Африки, обеспечивающих около 60% мирового производства какао-бобов.
Поскольку Украина полностью зависит от импорта какао-сырья, подорожание на мировом рынке оказывает непосредственное влияние на расходы отечественных производителей.