ТОП-10 производителей кондитерки в Украине по доходам (инфографика)

Кондитерские изделия

В 2025 году совокупный доход производителей кондитерской продукции в Украине вырос до 75,2 млрд грн. Это более чем вдвое больше, чем в 2021 году, когда показатель составлял 35,5 млрд грн.

По данным Vkursi Market BI , даже в условиях войны в Украине сохраняется стабильный внутренний спрос на кондитерские изделия.

«Видим: произошел рост более чем в два раза за 5 лет, в среднем на около 20% ежегодно. Прибыль отрасли росла еще активнее. В 2021 году она составляла 3,1 млрд грн, а в 2025-м — уже 8,6 млрд грн, что означает прирост почти в три раза за пять лет», — отмечают аналитики.

Сколько компаний работает на рынке

По состоянию на сегодняшний день в Украине зарегистрированы 272 компании, работающие в сфере производства какао, шоколада и сахарных кондитерских изделий.

Из них 17 имеют иностранных бенефициарных владельцев, но иностранный капитал не доминирует.

136 из 272 зарегистрированных производителей завершили 2025 год с положительным финансовым результатом, 41 — с отрицательным.

Кто получил самую большую прибыль

Единственной компанией, в 2025 году получившей миллиардную прибыль, стало ГП «Кондитерская корпорация «Рошен». Ее чистая прибыль составила 7,9 млрд грн.

В десятку самых прибыльных производителей вошли:

ГП «Кондитерская корпорация «Рошен» — 7,9 млрд грн; ООО «АВК Конфекшинери» — 178,9 млн грн; ЧП «Укркорн» — 61,6 млн грн; ЧАО «Винницкая кондитерская фабрика» — 58,6 млн грн; ООО «ИТС Вилтон» — 57,9 млн грн; ООО «Риф» — 54,8 млн грн; ООО «Малби Фудс» — 50 млн грн; ООО «Сидвелс» — 37,2 млн грн; ООО «Семья КМ» — 34,3 млн грн; ООО «Доминик Ко» — 30 млн грн.

Более 90% всей прибыли отрасли сформировали две структуры, связанные с бизнесом Петра Порошенко:

ГП «Кондитерская корпорация «Рошен»;

ЧАО «Винницкая кондитерская фабрика».

Совокупно они заработали 7,95 млрд грн.

Долговая нагрузка и гостендеры

Четыре компании из десятки имеют зарегистрированные обременения.

Больше всего — у ООО «Малби Фудс», имеющего 26 действующих обременений на общую сумму 5,7 млрд грн. Также:

ООО «Риф» — 9 обременений на 900 млн грн;

ООО «ИТС Вилтон» — 4 обременения на 400 млн грн;

ООО «Семья КМ» — 1 обременение на 3 млн грн.

«Сам факт наличия отягощений не означает проблем в деятельности компании — это распространенная практика для привлечения финансирования, кредитования или обеспечения выполнения финансовых обязательств», — объясняют аналитики.

Больше всего тендеров в 2025 году выиграла днепровская «Мастерская сладких подарков» (MSP). Компания получила 76 контрактов на общую сумму 22 млн грн. Ее доход за год составил 28 млн грн, а прибыль — 255 тыс. грн.

На отрасль влияет рост цен на какао

В 2023—2025 годах мировой рынок какао испытал ценовое потрясение из-за неурожаев в странах Африки, обеспечивающих около 60% мирового производства какао-бобов.

Поскольку Украина полностью зависит от импорта какао-сырья, подорожание на мировом рынке оказывает непосредственное влияние на расходы отечественных производителей.

