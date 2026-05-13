Сколько зарабатывают лидеры оптовой торговли в Украине Сегодня 17:26

Доходы компаний

Совокупный доход десяти крупнейших компаний в сфере оптовой торговли в Украине в 2025 году составил 697,27 млрд грн. Это на 23% больше, чем годом ранее.

Такие данные приведены в Индексе Опендатабота 2026

Чтобы попасть в рейтинг этого года, компания должна была получить по меньшей мере 43 млрд грн дохода. В прошлом году этот порог составил 38 млрд грн.

Какие отрасли доминируют в рейтинге

Больше всего в десятке представлен топливный сектор — сразу три компании. По две компании представляют табачную, фармацевтическую и металлургическую отрасли. Продовольственный сектор в рейтинге представлен только одной компанией.

Кто показал наибольшую прибыль

Лидером второй год подряд стала компания «ДЛ Солюшн», занимающаяся оптовой торговлей табачными изделиями. Ее доход вырос на 30% и достиг 114,07 млрд грн, а прибыль увеличилась в 7,6 раза — до более чем 811 млн грн.

На второе место сразу поднялся новичок рейтинга — «Донпромтранс» из группы СКМ Рината Ахметова. После изменения основного вида деятельности компания увеличила доход в 9,5 раза — до 98,1 млрд грн, а прибыль выросла в 16 раз, до 1,43 млрд грн.

Третью позицию заняла «Окко-Экспресс». Компания нарастила доход на 14% - до 85,15 млрд грн, однако ее прибыль сократилась почти на треть, до 428 млн грн.

Третий год фармацевтическая компания БаДМ удерживает 4 место. Компания, принадлежащая ФПГ БаДМ, смогла увеличить доход на 6% — до 72,21 млрд грн, однако год завершила с убытком в 2,75 млрд грн. Для сравнения: в 2024 году у компании было более 4,56 млрд грн прибыли.

Еще одна фармкомпания Оптима-фарм с приростом дохода в 2% опустилась с третьей позиции на пятую. В прошлом году компания заработала 70,94 млрд грн дохода, а ее прибыль сократилась более чем вдвое — до 1,67 млрд грн. Впрочем, даже несмотря на это именно Оптима-Фарм, которая входит в группу компаний семьи Губских, стала самой прибыльной компанией десятки.

Кто вошел в десятку крупнейших

В топ-10 крупнейших оптовых компаний Украины также вошли:

«Филипп Моррис Украина» — 61,77 млрд грн дохода, а прибыль превысила 611 млн грн;

«МХП» — доход 57,75 млрд грн. Однако год компания завершила с убытком в 1 млрд грн — против 1,2 млрд грн прибыли в 2024;

«Петрол Партнер» (WOG) — доход 51,46 млрд грн, прибыль 85 млн грн;

«Укрпаллетсистем» (UPG) — доход 43,2 млрд грн, прибыль 79 млн грн;

«Метинвест-СМЦ» — доход 42,63 млрд грн, прибыль 349 млн грн.

Как видим, некоторые компании, несмотря на рост выручки, зафиксировали снижение доходности или убытки.

