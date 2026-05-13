«Налог на Google» принес Украине 6,9 млрд грн за 4 месяца Сегодня 18:10 — Казна и Политика

За первые четыре месяца 2026 года нерезиденты, предоставляющие электронные услуги пользователям в Украине, уплатили более 6,9 млрд грн так называемого «налога на Google».

Об этом на своей странице в Facebook сообщила и. о. главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.

Объемы поступлений в валюте

В валютном эквиваленте поступления составляют:

52 млн евро;

97,6 млн долларов США.

По словам Карнаух, поступления выросли на 1,5 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Крупнейшие налогоплательщики

Среди крупнейших плательщиков: Apple, Google, Meta, Netflix, Sony, Valve, Etsy, Epic Games, Wargaming.

«Сервисами этих компаний мы пользуемся каждый день. Речь идет о рекламе, стриминговых платформах, онлайн-играх, приложениях, маркетплейсах», — рассказала Карнаух.

С начала года еще девять международных компаний зарегистрировались плательщиками НДС в Украине.

В целом по состоянию на сегодняшний день в Украине насчитывается 154 нерезидента, которые официально платят «налог на Google».

По действующему законодательству иностранная компания обязана зарегистрироваться плательщиком НДС в Украине, если объем ее электронных услуг для украинских пользователей за последние 12 месяцев превышает 1 млн грн.

