«Налог на Google» принес Украине 6,9 млрд грн за 4 месяца

За первые четыре месяца 2026 года нерезиденты, предоставляющие электронные услуги пользователям в Украине, уплатили более 6,9 млрд грн так называемого «налога на Google».
Об этом на своей странице в Facebook сообщила и. о. главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.
Объемы поступлений в валюте
В валютном эквиваленте поступления составляют:
52 млн евро;
97,6 млн долларов США.
По словам Карнаух, поступления выросли на 1,5 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Крупнейшие налогоплательщики
Среди крупнейших плательщиков: Apple, Google, Meta, Netflix, Sony, Valve, Etsy, Epic Games, Wargaming.
«Сервисами этих компаний мы пользуемся каждый день. Речь идет о рекламе, стриминговых платформах, онлайн-играх, приложениях, маркетплейсах», — рассказала Карнаух.
С начала года еще девять международных компаний зарегистрировались плательщиками НДС в Украине.
В целом по состоянию на сегодняшний день в Украине насчитывается 154 нерезидента, которые официально платят «налог на Google».
По действующему законодательству иностранная компания обязана зарегистрироваться плательщиком НДС в Украине, если объем ее электронных услуг для украинских пользователей за последние 12 месяцев превышает 1 млн грн.
