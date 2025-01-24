Счетная палата начала аудит по реформированию системы оплаты труда госслужащих — Finance.ua
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Счетная палата начала аудит по реформированию системы оплаты труда госслужащих

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Счетная палата начала аудит по реформированию системы оплаты труда госслужащих
Счетная палата начала аудит по реформированию системы оплаты труда госслужащих
Согласно Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом, международным обязательством Украины является проведение реформы оплаты труда государственных служащих на базе классификации должностей.
Поэтому Счетная палата начала аудит соответствия по теме «Реформирование системы оплаты труда в сфере государственного управления». Контрольное мероприятие охватит период 2023 — I полугодие 2025 года.

Что будут проверять

Во время контрольного мероприятия аудиторы будут исследовать состояние реализации мероприятий, которые имели целью повысить конкурентоспособность заработной платы госслужащих, устранить диспропорции в оплате труда в государственных органах, усилить роль постоянной и ограничить вариативную часть вознаграждения, ведь последняя часто зависит от решений руководства и является субъективной.
Также аудиторы будут оценивать соблюдение государственными органами нормативно-правовых актов при реализации реформы.
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Ответственный за аудит — член Счетной палаты Кирилл Клименко. К осуществлению контрольного мероприятия будут привлечены специалисты Департамента контроля (аудита) в сфере выполнения общегосударственных функций и территориального управления Счетной палаты по Киеву, Киевской, Житомирской, Черкасской и Черниговской областях. Рассмотрение отчета по результатам аудита запланировано на август 2025 года.
Напомним, в декабре 2024 года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 79,8 тысячи гривен. По сравнению с январем (38,6 тысяч гривен) зарплата увеличилась более чем вдвое.

Аудиторы проверят эффективность работы Государственной судебной администрации

Кроме того, Счетная палата начала аудит деятельности (эффективности) по теме «Организационное обеспечение деятельности органов судебной власти».
Эффективное функционирование судебной системы — обязательное условие для вступления Украины в Европейский Союз и дальнейшего получения международной поддержки и инвестиций.
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«Поскольку в системе правосудия Украины за организационное обеспечение судов отвечает Государственная судебная администрация, в ходе контроля аудиторы будут исследовать ее деятельность и работу 25 территориальных управлений ГСА. Аудиторы проанализируют, в частности, организационное обеспечение работы отдельных местных и апелляционных судов, оценят эффективность управленческих процессов и использование ресурсов для обеспечения правосудия. 2023−2024 годы», — говорится в сообщении ведомства.
По результатам аудита Счетная палата предоставит рекомендации по оптимизации деятельности органов судебной власти и реализации необходимых изменений в этой сфере.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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