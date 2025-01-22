Госаудитслужба вернула в бюджеты 6,2 млрд гривен за 2024 год — Finance.ua

Госаудитслужба вернула в бюджеты 6,2 млрд гривен за 2024 год Сегодня 17:20

Госаудитслужба вернула в бюджеты 6,2 млрд гривен за 2024 год

В 2024 году Госаудитслужба вернула в бюджеты 6,2 млрд гривен.

Об этом заявила глава Государственной аудиторской службы Украины Алла Басалаева, подводя предварительные итоги работы за прошлый год.

Аудиторами было проведено почти 12 тысяч мер контроля.

Из них — 1149 проверок и ревизий, более 10,4 тысячи мониторингов закупок и 213 государственных финансовых аудитов.

«В прошлом году мы работали с объектами контроля с целью побуждать их к активным действиям по возмещению установленных мерами контроля финансовых нарушений. Это позволило вернуть в бюджеты разных уровней и на счета предприятий, учреждений, организаций 6,2 млрд гривен», — отметила глава Госаудитслужбы.

Также Алла Басалаева напомнила, что в 2024 году произошла трансформация Госаудитслужбы в связи с расширением ее полномочий до уровня Службы координации борьбы с мошенничеством (AFCOS) и усилением возможностей защиты финансовых интересов Евросоюза и международных партнеров.

Басалаева добавила, что в 2025 году Госаудитслужба продолжит системный контроль за тем, чтобы ответственность нарушителей была неотвратимой.

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Українські Новини По материалам:

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