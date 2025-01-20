В государственный бюджет в 2024 году поступило 1133,5 млрд гривен (инфографика) — Finance.ua

В государственный бюджет в 2024 году поступило 1133,5 млрд гривен (инфографика) Сегодня 15:00 — Казна и Политика

В государственный бюджет в 2024 году поступило 1133,5 млрд гривен (инфографика)

По оперативным данным , поступления (сальдо) в государственный бюджет в январе-декабре 2024 года по платежам, подконтрольным ГНС, составляют 1133,5 млрд гривен.

Поступления (сальдо) в общий фонд государственного бюджета в январе-декабре 2024 года составили 1 036,8 млрд грн.

Показатели росписи Министерства финансов Украины по доходам общего фонда государственного бюджета выполнены на 100,2%.

Напомним, в 2023 году от налога на прибыль и доходы в бюджет поступило 350,7 млрд гривен (это 120,5% плана), от налога на товары и услуги — 748,2 млрд (97,6%). План о поступлениях от ренты был выполнен только на 57,7% - 56,1 млрд гривен.

В январе-ноябре 2024 года в государственный бюджет поступило 856,3 млрд гривен налога на товары и услуги (в общей сложности запланировано 999,7 млрд), 538,1 млрд от налога на прибыль и доходы (запланировано 569,7 млрд), 42,8 млрд рентной платы (план 57,9 млрд).

В 2025 году правительство планирует получить в бюджет 1 трлн 198,4 млрд гривен внутренних налогов на товары и услуги, 673,3 млрд от налогов на прибыль и доход, 58,2 млрд от рентной платы.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.