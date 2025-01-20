Налоговые поступления в бюджет: план и реальность (инфографика) — Finance.ua

Налоговые поступления в бюджет: план и реальность (инфографика) Сегодня 08:05 — Казна и Политика

Налоговые поступления в бюджет: план и реальность (инфографика)

В условиях полномасштабной войны все собранные в государственный бюджет налоги направляются на финансирование сектора безопасности и обороны.

В 2019 году в государственный бюджет планировали привлечь 546,1 млрд. гривен внутренних налогов на товары и услуги, 201,7 млрд. налога на доходы, прибыль, увеличение рыночной стоимости, а также 58,3 млрд. рентной платы.

План был перевыполнен только по поступлениям от налогов на доходы и прибыль — 217,1 млрд. гривен (107,6%). План по внутренним налогам выполнили на 91,9% (502,1 млрд), по рентной плате — на 70,8% (41,3 млрд).

В 2020 году был перевыполнен план по поступлениям от внутренних налогов на товары и услуги (бюджет получил 538,9 млрд при плане в 518,4 млрд), а также от налога на доходы и прибыль (получено 226 млрд при запланированных 221,8 млрд).

От рентной платы и платы за использование других ресурсов планировали получить 54,2 млрд. гривен, план был выполнен на 86,9% (47,1 млрд.).

В 2021 году план по налоговым поступлениям был перевыполнен: от внутренних налогов на товары и услуги в государственный бюджет поступило 699 млрд гривен (105,4% плана), от налогов на доходы и прибыль — 285,4 млрд (100,6%), от рентной платы — 75,6 млрд. (103,3%).

В 2022 году, несмотря на начало полномасштабной войны, план поступлений от рентной платы был перевыполнен — 81 млрд. гривен (113,8% плана). При этом план по внутренним налогам на товары и услуги был выполнен на 73,9% (569,4 млрд), по налогам на доходы и прибыль — на 83% (265,4 млрд).

В 2023 году от налога на прибыль и доходы в бюджет поступило 350,7 млрд. гривен (это 120,5% плана), от налога на товары и услуги — 748,2 млрд. (97,6%). План по поступлениям от ренты был выполнен всего лишь на 57,7% - 56,1 млрд гривен.

В январе-ноябре 2024 года в государственный бюджет поступило 856,3 млрд гривен налога на товары и услуги (в общей сложности запланировано 999,7 млрд), 538,1 млрд от налога на прибыль и доходы (запланировано 569,7 млрд), 42,8 млрд рентной платы (план 57,9 млрд).

В 2025 году правительство планирует получить в бюджет 1 трлн 198,4 млрд. гривен внутренних налогов на товары и услуги, 673,3 млрд. от налогов на прибыль и доход, 58,2 млрд. от рентной платы.

Слово і Діло По материалам:

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