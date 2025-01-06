Сколько заработали аудиторские компании в Украине (рейтинг, инфографика) — Finance.ua

Сколько заработали аудиторские компании в Украине (рейтинг, инфографика) Сегодня 13:30

Сколько заработали аудиторские компании в Украине (рейтинг, инфографика)

В Украине растут требования к прозрачности и подотчетности компаний, ведь страна все больше перенимает нормы ЕС. Кроме того, от прозрачности бизнеса зависит и доверие клиентов. А в условиях экономической турбулентности бизнеса очень важно иметь ясное представление о состоянии своих финансов и правильности учета.

Агентство визуальных коммуникаций Top Lead подготовило рейтинг аудиторских компаний Украины, что может стать реальным инструментом оценки рынка и повысить прозрачность на рынке аудиторских услуг. Finance.ua как медиапартнер проекта делится рейтингом с читателями.

О методологии. Список компаний для рейтинга сформирован по критерию наличия их в реестре субъектов аудиторской деятельности (САД). С помощью системы YouControl выбрано 20 крупнейших САД по размеру дохода в 2023 году. Информация о доходе от предоставления аудиторских услуг получена из Отчетов о прозрачности. Результаты рейтинга отображают только данные, доступные на момент составления, и не учитывают возможные изменения или обновления, которые могли произойти после этой даты.

ТОП-5 аудиторских компаний в Украине по доходу от предоставления аудиторских услуг в 2023 году

Первое место в рейтинге аудиторских компаний по доходу от предоставления аудиторских услуг занимает PwC Украина, доход в 2023 году составил 407,2 млн грн.

Вторую позицию занимает EY в Украине с доходом от аудиторских услуг в 268,3 млн грн.

На третьей позиции KPMG Ukraine — 247,6 млн грн.

Четвертое место занимает Baker Tilly Ukraine — 189,0 млн грн.

Замыкает первую пятерку Делойт в Украине — 185,1 млн грн.

Как видим, в первой пятерке оказались все компании так называемой «Большой четверки», — это четыре крупнейшие в мире компании, предоставляющие аудиторские и консалтинговые услуги.

Какие еще компании вошли в рейтинг по доходу от аудиторских услуг в 2023 году:

BDO Ukraine — 106,3 млн грн;

Grant Thornton Ukraine — 78,1 млн грн;

Crowe Erfolg Ukraine — 66,8 млн грн;

Kreston Ukraine — 54,1 млн грн;

AC Crowe Ukraine — 44,2 млн грн;

Forvis Mazars в Украине — 35,7 млн ​​грн;

HLB Ukraine — 34,0 млн грн;

RSM Ukraine — 28,9 млн грн;

Nexia DK — 24,1 млн грн;

PKF — 16,2 млн грн;

Актив-Аудит — 12,3 млн грн;

Аудит-Инвест — 11,1 млн грн;

EBS — 9,1 млн грн;

Де Визу — 7,9 млн грн.

Данные о доходе от предоставления аудиторских услуг Аудит-Подолья недоступны, в инфографике представлен только общий доход субъекта аудиторской деятельности в 2023 году.

Top Lead По материалам:

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