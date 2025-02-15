Как защищены государственные выплаты на социальных счетах — Finance.ua

Как защищены государственные выплаты на социальных счетах Сегодня 12:06 — Личные финансы

Как защищены государственные выплаты на социальных счетах, Фото: freepik

Граждане Украины, получающие социальные выплаты на банковские счета, могут быть уверены в безопасности своих средств. Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) гарантирует их возврат в случае банкротства банка.

Об этом сообщили в «Финкульте».

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Социальные счета открываются физическим лицам для получения:

пенсий и выплат от Пенсионного фонда;

стипендий для студентов;

пособия при рождении ребенка, выплат по уходу за ребенком;

других государственных социальных выплат.

Как защищены средства на социальных счетах

ФГВФЛ гарантирует возмещение средств в случае банкротства банка, включая начисленные проценты, в пределах предельной суммы компенсации.

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На время военного положения действует 100% гарантия возврата вкладов, а через три месяца после его завершения предельный лимит составит 600 тысяч гривен независимо от количества вкладов в банке.

Если вы получаете пенсию, стипендию или любое другое пособие на банковскую карту, эти деньги защищены Фондом гарантирования вкладов так же, как сбережения на депозите.

Как это работает

Если банк попадает в затруднительную ситуацию, Фонд обязуется вернуть вкладчикам их деньги.

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Узнать, является ли ваш банк участником Фонда, можно на официальном сайте ФГВФЛ или непосредственно в финансовом учреждении.

Каждый клиент банка имеет право получить информацию об условиях и порядке предоставления банковских и других финансовых услуг, а также о системе гарантирования вкладов физических лиц.

Напомним, средства, которые вы видите на балансе карты, хранятся на вашем счету в банке. Все операции, которые вы производите с картой, непосредственно списывают или зачисляют средства на этот счет.

Средства на ваших текущих счетах, к которым привязана ваша банковская карта , также защищены Фондом гарантирования вкладов.

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