Як захищені кошти на банківській картці — Finance.ua

Як захищені кошти на банківській картці Сьогодні 12:12 — Фінтех і Картки

Як захищені кошти на банківській картці, Фото: freepik

Банківська картка — це зручний інструмент доступу до ваших грошей, здійснення покупок, онлайн розрахунків та отримання зарплати.

Фахівці «Фінкульту» розповіли , як захищені кошти на банківській картці.

Як працює банківська картка

Зазначається, що кошти, які ви бачите на балансі картки, зберігаються на вашому рахунку в банку.

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Всі операції, які ви проводите з карткою, безпосередньо списують або зараховують кошти на цей рахунок.

Наприклад, якщо у вас є зарплатна картка, банк відкриває поточний рахунок, на який роботодавець перераховує вашу зарплату.

Картка дає вам можливість зручно користуватись цими коштами.

До одного банківського рахунку можуть бути прив’язані декілька банківських карток.

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Наприклад, основна та додаткова для члена родини. Всі операції за такими картками відображаються на одному рахунку.

Якщо ваша банківська картка загубилась, гроші залишаються на рахунку, а картку можна відновитив банку, замовивши її перевипуск.

Як захищені ваші кошти

Кошти на ваших поточних рахунках, до яких прив’язана ваша банківська картка, захищені Фондом гарантування вкладів у випадку банкрутства банку.

Якщо у вас декілька рахунків у одному банку (наприклад, зарплатний та депозитний), Фонд об’єднає їх та відшкодує суму в межах гарантованої.

Якщо ви маєте рахунки в різних банках, гарантія діє окремо для ваших вкладів у кожному банку.

На час воєнного стану в Україні діє норма про відшкодування коштів за вкладами в повному розмірі.

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А через три місяці після його скасування чи припинення, коли обмеження знову повернуть, вкладники будуть отримувати вже 600 тисяч гривень, незалежно від кількості вкладів у банку.

Практична порада:

Розподіляйте кошти між кількома банками, щоб не перевищувати гарантовану суму.

Звертайте увагу, чи є ваш банк учасником Фонду.

Нагадаємо, з 1 лютого 2025 року в Україні банки почали встановлювати обмеження на перекази за реквізитами IBAN для клієнтів без документально підтвердженого доходу.

Для клієнтів, які потрапили до групи «високого ризику», планується встановити ліміт на вихідні перекази в сумі до 50 тис. грн на місяць.

За словами голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, фінансовий моніторинг буде постійним процесом, а не тимчасовим заходом.

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