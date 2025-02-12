Рада ввела мораторий на банкротство «Южмаша» — Finance.ua
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Рада ввела мораторий на банкротство «Южмаша»

Казна и Политика
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Рада ввела мораторий на банкротство «Южмаша»
Рада ввела мораторий на банкротство «Южмаша»
Верховная Рада ввела мораторий на банкротство государственного предприятия «Производственное объединение» Южный машиностроительный завод им. Макарова" (Днепр).
Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк.
За законопроект № 12 271 в целом проголосовали 246 депутатов за минимально необходимые 226.
На время военного положения предполагается остановка совершения исполнительных действий и мер принудительного исполнения решений (в том числе наложения ареста на имущество и средства) для «Южмаша».
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Согласно пояснительной записке, законопроект разработан с целью адаптации к условиям военного положения и совершенствования порядка осуществления мероприятий, которые будут увеличивать инвестиционную привлекательность субъектов ракетно-космического комплекса, и законодательных актов, касающихся вопросов исполнительного производства, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их отягощений для повышения этой задачи, направленной на создание предпосылок для предотвращения остановки работы этой стратегически важной отрасли и повышения ее эффективности.
По материалам:
Українські Новини
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