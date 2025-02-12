Рада ввела мораторий на банкротство «Южмаша» — Finance.ua

Рада ввела мораторий на банкротство «Южмаша» Сегодня 18:00 — Казна и Политика

Рада ввела мораторий на банкротство «Южмаша»

Верховная Рада ввела мораторий на банкротство государственного предприятия «Производственное объединение» Южный машиностроительный завод им. Макарова" (Днепр).

Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк.

За законопроект № 12 271 в целом проголосовали 246 депутатов за минимально необходимые 226.

На время военного положения предполагается остановка совершения исполнительных действий и мер принудительного исполнения решений (в том числе наложения ареста на имущество и средства) для «Южмаша».

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Согласно пояснительной записке, законопроект разработан с целью адаптации к условиям военного положения и совершенствования порядка осуществления мероприятий, которые будут увеличивать инвестиционную привлекательность субъектов ракетно-космического комплекса, и законодательных актов, касающихся вопросов исполнительного производства, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их отягощений для повышения этой задачи, направленной на создание предпосылок для предотвращения остановки работы этой стратегически важной отрасли и повышения ее эффективности.

Українські Новини По материалам:

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