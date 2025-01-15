Рада продлила мораторий на банкротство государственных угольных шахт — Finance.ua

Рада продлила мораторий на банкротство государственных угольных шахт
Верховная Рада приняла в целом законопроект о восстановлении платежеспособности отдельных государственных предприятий в сфере энергетики, находящихся в критическом состоянии. «За» проголосовали 251 депутат.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Проектом предусмотрено продление еще на 1 год срока действия моратория на реализацию исполнительных производств и мер принудительного исполнения решений в отношении государственных предприятий в сфере энергетики, наложения арестов и запретов отчуждения имущества в таких исполнительных производствах, моратория на возбуждение дел о банкротстве государственных угледобывающих предприятий — с 1 января 2025 года до 1 января 2026 года.
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Как объяснили инициаторы законопроекта, 1 января 2025 года истекает срок предыдущего моратория. Они отметили, что отмена моратория на исполнительные производства и меры принудительного исполнения решений по государственным угледобывающим предприятиям приведет к их банкротству и дальнейшей ликвидации.
«Сегодня устойчивая работа предприятий угольной и энергетической отрасли важна в первую очередь с точки зрения обеспечения энергетической безопасности страны в осенне-зимний период. Таким образом, насущной задачей является продление срока действия моратория на банкротство государственных угледобывающих предприятий», — говорится в пояснительной записке.
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