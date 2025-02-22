Какую сумму в среднем занимают украинцы у МФО — эксперт Сегодня 11:00 — Кредит&Депозит

Какую сумму в среднем занимают украинцы у МФО — эксперт

Сейчас на рынке кредитования примерно 115−120 тысяч заемщиков, ежемесячно пользующихся микрозаймами. В 2022−2021 годах эти показатели были 250−300 тысяч.

Об этом на FinYear 2025 рассказал Александр Бойко, CEO Sales Dubler.

«Почему так произошло, и какие прогнозы на 2025 год? Я вижу, в первую очередь это неопределенность в связи с последними событиями, и эта неопределенность отражается на рынке и спросе клиентов. Будет ли расти спрос? Думаю, что нет. Клиентов сейчас на рынке примерно 115−120 тысяч, которые ежемесячно пользуются микрозаймами, по сравнению с 2022−2021 годами, когда эти показатели были 250−300 тысяч. То есть почти вдвое сократился рынок», — рассказал Бойко.

По его данным, украинцы в среднем в этом году занимают у МФО 6190 грн (примерно 150 долларов. — Ред.). Для сравнения, в 2021 году размер займа был 4470 грн (около 168 долларов).

90% микроссуд в этом году берутся онлайн, а большинство договоров заключались на срок от 3 месяцев до 1 года.

Всего с начала года было выдано 5,9 млн на сумму 37,11 млрд грн. С начала этого года общая сумма задолженности украинцев по микрокредитам выросла в 1,7 раза: с 9,3 млрд грн до 16,02 млрд грн.

По его словам, компании сейчас активно работают по привлечению повторных клиентов.

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Бойко отметил, что рынок микрофинансирования не вернулся к результатам, которые были до полномасштабной войны. Он вышел в 2023 году на определенное плато, и так остается. Сейчас он вообще начинает стагнировать.

«Мы видим, что микрофинансовые компании с этим работают. Они предпринимают усилия по изменению продукта. Их побуждает рынок и регулятор, который ввел новые требования, ограничил процентные ставки и т. д. », — объяснил эксперт.

Бойко подчеркнул, что у общества есть запрос на онлайн кредиты, а не наличными в отделении.

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