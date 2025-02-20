Ограничение ставок по микрокредитам: как новые правила повлияли на работу МФО — Finance.ua
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Ограничение ставок по микрокредитам: как новые правила повлияли на работу МФО

Кредит&Депозит
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Ограничение ставок по микрокредитам: как новые правила повлияли на работу МФО
Ограничение ставок по микрокредитам: как новые правила повлияли на работу МФО
В декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, который ограничивает ставки по микрокредитам.
Закон ввел показатель «дневная процентная ставка по потребительскому кредиту» и предусмотрел постепенное снижение максимального размера такой ставки на уровне 1% в день от общего размера кредита.
Во время FinYear 2025 года участники рынка небанковского кредитования рассказали, как ограничение ставки повлияло на работу компаний.
«Все не так плохо, как могло быть. Мы кредитуем и видим, что количество клиентов, которое значительно уменьшилось еще в прошлом году, уже вышло на плато и остается стабильным. Очень много времени и ресурсов вкладываем в получение повторных клиентов. То есть мы полностью переосмыслили маркетинг, ретеншн (когда компания делает все возможное и невозможное, чтобы клиенты оставались с ней. — Ред.), и немного увеличили бюджеты на привлечение новых клиентов. Основной метод привлечения повторных клиентов — это отправка промокодов. Если клиенты привыкли от нас получать промокод на 70% и пользоваться им, то с уменьшением процентной ставки мы стали отправлять промокоды на 20%, потому что 70% от полутора процентов и 20% от одного процента — это похожие суммы. Но клиенты говорили: „Нет, дайте 70%, как было раньше, это лучше“. И очень много ресурсов компания потратила на то, чтобы доказать клиентам, что 20% сейчас — это даже больше, чем 70% когда-то», — рассказал СЕО Mycredit Владислав Билан.
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«Наша бизнес-модель не была рассчитана на начисление больших процентов за просрочку, мы всегда держали уровень дефолта на приемлемом уровне. С началом войны даже уменьшили наш дефолт-рейт (дефолт-рейт — это показатель, указывающий на процент заемщиков, которые не смогли выполнить свои финансовые обязательства вовремя, то есть попали в состояние дефолта. — Ред.) Поэтому уменьшение процентной ставки не так отразилось на нашей доходности именно в разрезе. Если говорить о доходности по кредитам, то в целом мы нацелены на рост кредитного портфеля. Мы постепенно добавляем новых клиентов к нашей активной базе, и средняя процентная ставка составляет 0,3−0,6% в день», — рассказал СЕО Moneyveo Сергей Синченко.
Он добавил, что рынок становится более концентрированным, клиенты больше пользуются лояльностями. Срок действующего кредита тоже растет.
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Со своей стороны директор ООО «Укркредитфинанс» Евгений Резуев отметил, что прошлый год был очень интересен тем, что дважды в год компания оказывалась в ситуации, когда было непонятно, что будет даже через две недели.
«Что касается приумножения доходности, мне кажется, что для нас это еще не достигнутые авансы. И в нашем случае главным фактором стали достаточно активные продуктовые изменения. У нас не было всех ответов. Это связано с тем, что несколько крупных компаний одновременно коренным образом меняли свои продуктовые и маркетинговые стратегии. И для каждого из нас было очень сложно предвидеть, понять и спрогнозировать будущие действия конкурентов и изменения, которые произойдут на рынке. Это, пожалуй, было сложнее всего из того, что мы делали за последние несколько лет», — пояснил Резуев.
Сейчас, по его словам, компания видит оптимистический тренд по количеству клиентов.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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