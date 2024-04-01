Как росло количество микрокредитов за 2023 год (инфографика) — Finance.ua
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Как росло количество микрокредитов за 2023 год (инфографика)

Кредит&Депозит
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Как росло количество микрокредитов за 2023 год (инфографика)
Как росло количество микрокредитов за 2023 год (инфографика)
На 2023 год было заключено 8 244 855 микрокредитных договоров на общую сумму 40,62 млрд грн.
Об этом пишет Опендатабот.
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Суммы и количество микрозаймов стабильно растут, однако все еще меньше показателей накануне полномасштабного вторжения.
Однако утверждать об обнищании украинцев с начала полномасштабной войны рано. Несмотря на рост в 1,5 раза в год, количество микрозаймов все еще составляет более половины от объемов 2021 года.
Как росло количество микрокредитов за 2023 год (инфографика)
В среднем украинцы брали около 700 тысяч микрокредитов в месяц в прошлом году.
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В 2023 году украинцы взяли в МФО в долг в 1,7 раза больше денег, чем в первый год полномасштабной войны. Однако общая сумма займов все еще на треть меньше, чем до начала полномасштабной войны.
Средняя сумма микрокредита составила 4926 грн. Это на 7% больше, чем в 2021 году.
Как росло количество микрокредитов за 2023 год (инфографика)

Задолженность

В то же время, задолженность украинцев по микрокредитам за год выросла на 16% и достигла 9,3 млрд грн. Если в течение 2022 года задолженность уменьшалась ежеквартально и достигла наименьшего показателя — 8,03 млрд грн по состоянию на 01 января 2023 года, то в течение трех кварталов 2023 года она росла ежеквартально и только в конце года уменьшилась — на 144 млн грн.
Как росло количество микрокредитов за 2023 год (инфографика)
Напомним, в Киеве 29 марта 2024 года состоялась главная финансовая премия Украины — FinAwards 2024.
В номинации «Лучшая МФО онлайн» в этом году победила Moneyveo с максимальным сроком кредитования новых клиентов 1825 дней и максимальной суммой кредита для новых клиентов 27 тыс. гривен. Заявка на онлайн кредит в них обрабатывается около 2 минут.
Второе место у CreditPlus. У них выдается первый кредит онлайн на сумму до 15 тыс. грн со сниженной процентной ставкой 0,01% в день на первый выбранный период.
Третье место за Credit7.ua. Компания является одной из самых крупных с европейским капиталом, европейскими подходами и стандартами работы. Максимальный срок кредитования новых клиентов составляет 365 дней. Время наполнения заявки на кредит 4 мин.

Справка Finance.ua:

  • второй квартал подряд финкомпании наращивали кредитование. Объем предоставленных кредитов в IV квартале вырос на 10,7% за счет новых кредитов бизнесу и населению. Об этом говорится на сайте регулятора;
  • банкиры назвали желаемые отрасли кредитования: от производства оружия до генерации электроэнергии: банкиры назвали желаемых заемщиков.

Рейтинг микрофинансовых организаций Украины (1 кв. 2024)

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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