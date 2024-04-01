Финкомпании стали активнее выдавать кредиты — Finance.ua

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Финкомпании стали активнее выдавать кредиты

Кредит&Депозит
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Финкомпании стали активнее выдавать кредиты
Финкомпании стали активнее выдавать кредиты
Второй квартал подряд финкомпании наращивали кредитование. Объем предоставленных кредитов в IV квартале вырос на 10,7% благодаря новым кредитам бизнесу и населению.
Об этом идет речь на сайте регулятора.
«За год было предоставлено на 70% больше займов населению, чем в 2022 году, но это все еще на 40% меньше, чем в 2021 году», — сообщили в НБУ.
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Отмечается, что операции лизинга сократились на 18% за квартал, прежде всего у юридических лиц-лизингодателей. Новые лизинговые сделки по-прежнему заключались на приобретение легковых автомобилей, сельскохозяйственной техники и грузовиков.
По данным Нацбанка, финансовые компании за год получили 8,5 млрд грн прибыли, более половины из которой заработала государственная компания «Укрфинжилье» — оператор программы «єОселя» за счет процентных выплат по ОВГЗ в капитале. Уточняется, что прибыльными были три четверти финкомпаний.
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«Деятельность ломбардов в IV квартале стагнировала. Объемы активов и новых кредитов снизились, а процентные доходы снизились. Однако сегмент получил прибыль благодаря уменьшению административных расходов», — говорится в сообщении.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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По материалам:
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