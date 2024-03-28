Банкиры назвали желаемые отрасли для кредитования — Finance.ua

Банкиры назвали желаемые отрасли для кредитования Сегодня 12:45 — Кредит&Депозит

Банкиры назвали желаемые отрасли для кредитования

От производства оружия до генерации электроэнергии: банкиры назвали желаемых заемщиков.

Об этом рассказали банкиры во время круглого стола, проведенного «Финансовым клубом».

«Приоритетом является энергетика — как производство, так и трейдеры электроэнергии, кредитуем также газотрейдеров под заведение газа в хранилища „Укртрансгаза“, переработку сельхозпродукции, животноводство, — рассказала заместитель председателя правления Таскомбанка Рината Березникова. — Также идем в оборонные частные компании — кредитуем производителей дронов».

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Кроме того, финансирование бизнес получает через документарные операции, факторинг и лизинг. «Это продуктовый ритейл и продавцы бытовой техники», — говорит Рината Березникова.

По ее словам, Таскомбанк работает с кредитами до 400 млн грн «в одни руки», а в текущих планах предусмотрен рост портфеля, учитывая погашение, на 800 млн грн.

«Нашими акцентами будет поддержка стратегических отраслей индустрии. Мы делаем сейчас большой фокус внимания на финансировании оборонного сектора, именно частного оборонного сектора, который очень динамично развивается сегодня», — рассказал заместитель председателя правления Ощадбанка , ответственный за корпоративный бизнес, Юрий Кацион.

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Он ожидает, что оружейная индустрия получит свою программу кредитования. «Правительство сейчас отрабатывает некоторые программы, похожие на 5−7-9%, для частной оборонки. Это позволит новым компаниям привлекать финансирование именно в этой отрасли», — отметил банкир.

«Другим приоритетом будет финансирование муниципалитетов, потому что наши общины — это тоже большой потенциал роста финансирования проектов развития: в энергоэффективности, децентрализации генерации электроэнергии, энергетической безопасности общин», — подчеркнул Юрий Кацион.

Зампред правления по корпоративному бизнесу Банка Кредит Днепр Татьяна Поплавская ожидает сильную конкуренцию на рынке за этих клиентов. «У всех есть планы относительно роста. У нас они достаточно амбициозные. Мы должны вырасти примерно на 25−30% к нашему текущему портфелю. Где-то на 1−1,2 млрд грн по установленным лимитам», — заявила она.

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Банк Кредит Днепр не ограничивается приоритетными отраслями. «Эти стратегические направления являются ключевыми, когда мы ставим задачу нашим менеджерам по привлечению клиентов, но это не означает, что другие сектора остаются без внимания банковского сектора. Поддержка для всех секторов», — уверяет Татьяна Поплавская.

«Агросектор будет оставаться нашим одним из главных направлений. Несмотря на то, что там сейчас снижается маржа, несмотря на все имеющиеся сложности. Это цикличный сектор, важный для страны», — пообещала она.

Фінансовий клуб По материалам:

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