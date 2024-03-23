Как проверить свою кредитную историю онлайн: полезные советы — Finance.ua

Как проверить свою кредитную историю онлайн: полезные советы Сегодня 10:02 — Личные финансы

Как проверить свою кредитную историю онлайн: полезные советы

Каждый украинец может самостоятельно проверить свою кредитную историю и размер долгов.

Об этом пишет Юридический советчик для ВПЛ.

Это может сделать не только активный заемщик, но и те, кто никогда не брал ссуд.

Проверка своей кредитной истории с помощью онлайн-инструментов позволяет:

узнать состояние расчетов с финансовыми учреждениями;

оценить шансы получения ипотеки или любого другого кредита;

снизить риск мошеннических операций с банковскими счетами и онлайн-кредитованием.

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Как проверить свою кредитную историю онлайн

1. Телеграмм-бот Кредитная история УБКИ.

С помощью бота можно не только проверить собственную кредитную историю и кредитный рейтинг, но и:

выбрать кредитора, учитывая состояние кредитной истории, и подать заявку на кредит;

зарегистрировать потерю паспорта, чтобы предотвратить его использование мошенниками с целью обращения за кредитом от вашего имени;

подключить услугу СтатусКонтроль для эффективного отслеживания кредитной истории и управления доступом кредиторов к ней;

ограничить доступ кредиторов к вашей кредитной истории опцией FREEZE, чтобы уберечься от мошеннических кредитов;

контролировать кредитные истории родных с их согласия.

2. Приложение Кредитная история

Приложение имеет такие же функции, как и вышеуказанный бот. Пользователь может сам выбрать, какой сервис более удобен для него.

3. Приложение Privat24 или интернет-банк Приват24

В меню Сервисы выбираем раздел Кредитный рейтинг и выбираем интересующую нас опцию:

кредитная история;

кредитный рейтинг;

СтатусКонтроль.

4. На сайте Украинского Бюро Кредитных историй

в правом верхнем углу сайта найти и нажать кнопку Войти;

указать свой финансовый номер телефона и дату рождения или авторизироваться с помощью Дія.Підпис.

после авторизации в разделе Частным лицам выбрать Кредитную историю, а затем — Получить;



внимательно ознакомьтесь с полученными данными, все погашенные кредиты и неактивные кредитные карты обязательно должны иметь статус договора закрытый, а в случае обнаружения некорректной или ложной информации (например, ошибки относительно фактов просрочек, информации о кредитах, которые оформили не вы, не обновленные более 2 -х месяцев данные и т. п. ) свяжитесь с уполномоченным банком.



Стоит отметить, что получить информацию о своей кредитной истории бесплатно можно только раз в год.

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Напомним, по данным исследования, проведенного по заказу Ассоциации украинских банков, украинцы стали чаще брать микрокредиты с начала полномасштабной войны.

Денежные средства тратят на покупку товаров ежедневного потребления до следующей заработной платы, приобретение лекарств и ремонт собственного жилья или автомобиля.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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