Как проверить свою кредитную историю онлайн: полезные советы — Finance.ua

Как проверить свою кредитную историю онлайн: полезные советы
Каждый украинец может самостоятельно проверить свою кредитную историю и размер долгов.
Об этом пишет Юридический советчик для ВПЛ.
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Это может сделать не только активный заемщик, но и те, кто никогда не брал ссуд.
Проверка своей кредитной истории с помощью онлайн-инструментов позволяет:
- узнать состояние расчетов с финансовыми учреждениями;
- оценить шансы получения ипотеки или любого другого кредита;
- снизить риск мошеннических операций с банковскими счетами и онлайн-кредитованием.
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Как проверить свою кредитную историю онлайн
1. Телеграмм-бот Кредитная история УБКИ.
С помощью бота можно не только проверить собственную кредитную историю и кредитный рейтинг, но и:
- выбрать кредитора, учитывая состояние кредитной истории, и подать заявку на кредит;
- зарегистрировать потерю паспорта, чтобы предотвратить его использование мошенниками с целью обращения за кредитом от вашего имени;
- подключить услугу СтатусКонтроль для эффективного отслеживания кредитной истории и управления доступом кредиторов к ней;
- ограничить доступ кредиторов к вашей кредитной истории опцией FREEZE, чтобы уберечься от мошеннических кредитов;
- контролировать кредитные истории родных с их согласия.
2. Приложение Кредитная история
Приложение имеет такие же функции, как и вышеуказанный бот. Пользователь может сам выбрать, какой сервис более удобен для него.
3. Приложение Privat24 или интернет-банк Приват24
В меню Сервисы выбираем раздел Кредитный рейтинг и выбираем интересующую нас опцию:
- кредитная история;
- кредитный рейтинг;
- СтатусКонтроль.
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4. На сайте Украинского Бюро Кредитных историй
- в правом верхнем углу сайта найти и нажать кнопку Войти;
- указать свой финансовый номер телефона и дату рождения или авторизироваться с помощью Дія.Підпис.
- после авторизации в разделе Частным лицам выбрать Кредитную историю, а затем — Получить;
- внимательно ознакомьтесь с полученными данными, все погашенные кредиты и неактивные кредитные карты обязательно должны иметь статус договора закрытый, а в случае обнаружения некорректной или ложной информации (например, ошибки относительно фактов просрочек, информации о кредитах, которые оформили не вы, не обновленные более 2 -х месяцев данные
и т. п.) свяжитесь с уполномоченным банком.
Стоит отметить, что получить информацию о своей кредитной истории бесплатно можно только раз в год.
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Напомним, по данным исследования, проведенного по заказу Ассоциации украинских банков, украинцы стали чаще брать микрокредиты с начала полномасштабной войны.
Денежные средства тратят на покупку товаров ежедневного потребления до следующей заработной платы, приобретение лекарств и ремонт собственного жилья или автомобиля.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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