Как проверить свою кредитную историю онлайн: полезные советы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как проверить свою кредитную историю онлайн: полезные советы

Личные финансы
18
Как проверить свою кредитную историю онлайн: полезные советы
Как проверить свою кредитную историю онлайн: полезные советы
Каждый украинец может самостоятельно проверить свою кредитную историю и размер долгов.
Об этом пишет Юридический советчик для ВПЛ.
Читайте также
Это может сделать не только активный заемщик, но и те, кто никогда не брал ссуд.
Проверка своей кредитной истории с помощью онлайн-инструментов позволяет:
  • узнать состояние расчетов с финансовыми учреждениями;
  • оценить шансы получения ипотеки или любого другого кредита;
  • снизить риск мошеннических операций с банковскими счетами и онлайн-кредитованием.
Читайте также

Как проверить свою кредитную историю онлайн

1. Телеграмм-бот Кредитная история УБКИ.
С помощью бота можно не только проверить собственную кредитную историю и кредитный рейтинг, но и:
  • выбрать кредитора, учитывая состояние кредитной истории, и подать заявку на кредит;
  • зарегистрировать потерю паспорта, чтобы предотвратить его использование мошенниками с целью обращения за кредитом от вашего имени;
  • подключить услугу СтатусКонтроль для эффективного отслеживания кредитной истории и управления доступом кредиторов к ней;
  • ограничить доступ кредиторов к вашей кредитной истории опцией FREEZE, чтобы уберечься от мошеннических кредитов;
  • контролировать кредитные истории родных с их согласия.
Читайте также
2. Приложение Кредитная история
Приложение имеет такие же функции, как и вышеуказанный бот. Пользователь может сам выбрать, какой сервис более удобен для него.
3. Приложение Privat24 или интернет-банк Приват24
В меню Сервисы выбираем раздел Кредитный рейтинг и выбираем интересующую нас опцию:
  • кредитная история;
  • кредитный рейтинг;
  • СтатусКонтроль.
Читайте также
4. На сайте Украинского Бюро Кредитных историй
  • в правом верхнем углу сайта найти и нажать кнопку Войти;
  • указать свой финансовый номер телефона и дату рождения или авторизироваться с помощью Дія.Підпис.
  • после авторизации в разделе Частным лицам выбрать Кредитную историю, а затем — Получить;
  • внимательно ознакомьтесь с полученными данными, все погашенные кредиты и неактивные кредитные карты обязательно должны иметь статус договора закрытый, а в случае обнаружения некорректной или ложной информации (например, ошибки относительно фактов просрочек, информации о кредитах, которые оформили не вы, не обновленные более 2 -х месяцев данные и т. п.) свяжитесь с уполномоченным банком.
Стоит отметить, что получить информацию о своей кредитной истории бесплатно можно только раз в год.
Читайте также
Напомним, по данным исследования, проведенного по заказу Ассоциации украинских банков, украинцы стали чаще брать микрокредиты с начала полномасштабной войны.
Денежные средства тратят на покупку товаров ежедневного потребления до следующей заработной платы, приобретение лекарств и ремонт собственного жилья или автомобиля.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Сравнить и подобрать кредит можно здесь 👛

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.