Сколько кредитов получили предприниматели с начала полномасштабного вторжения (инфографика) — Finance.ua

Сколько кредитов получили предприниматели с начала полномасштабного вторжения (инфографика) Сегодня 13:16 — Кредит&Депозит

Сколько кредитов получили предприниматели с начала полномасштабного вторжения (инфографика)

За время действия военного положения в Украине предприниматели получили кредитов на общую сумму 191,3 млрд грн. Около 100 млрд грн было выдано банкам государственного сектора — 35 479 кредитов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Сколько всего выдано кредитов

Только за предыдущую неделю в рамках Государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9%» предприниматели получили от уполномоченных банков 584 льготных кредита на общую сумму 2,3 млрд грн, в том числе от банков государственного сектора экономики — 488 кредитов на 1,5 млрд гривен.

Инфографика: Министерство финансов Украины

В течение полномасштабного вторжения в Украине выдано 47 584 доступных кредита на общую сумму 191,3 млрд грн (в том числе банками государственного сектора — 35 479 кредитов на 97,2 млрд грн), из которых по состоянию на 4 марта текущего года:

14,57 млрд грн — на инвестиционные цели;

8,68 млрд грн — как антикризисные кредиты;

3,72 млрд грн — как рефинансирование предварительно полученных кредитов;

36,63 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

57,66 млрд грн — на антивоенные цели.

Инфографика: Министерство финансов Украины

Всего с момента старта программы подписано 82 406 кредитных договоров на общую сумму 281 млрд грн, из них банками государственного сектора экономики — 55 955 договоров на 123,9 млрд гривен.

Напомним, в IV квартале 2023 года общий объем ссуд, предоставленных по программе «Доступные кредиты 5−7-9%», увеличился на 2% и на 34% за год.

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