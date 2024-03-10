Сколько кредитов получили предприниматели с начала полномасштабного вторжения (инфографика) — Finance.ua

Сколько кредитов получили предприниматели с начала полномасштабного вторжения (инфографика)
За время действия военного положения в Украине предприниматели получили кредитов на общую сумму 191,3 млрд грн. Около 100 млрд грн было выдано банкам государственного сектора — 35 479 кредитов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
Сколько всего выдано кредитов
Только за предыдущую неделю в рамках Государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9%» предприниматели получили от уполномоченных банков 584 льготных кредита на общую сумму 2,3 млрд грн, в том числе от банков государственного сектора экономики — 488 кредитов на 1,5 млрд гривен.
В течение полномасштабного вторжения в Украине выдано 47 584 доступных кредита на общую сумму 191,3 млрд грн (в том числе банками государственного сектора — 35 479 кредитов на 97,2 млрд грн), из которых по состоянию на 4 марта текущего года:
- 14,57 млрд грн — на инвестиционные цели;
- 8,68 млрд грн — как антикризисные кредиты;
- 3,72 млрд грн — как рефинансирование предварительно полученных кредитов;
- 36,63 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- 57,66 млрд грн — на антивоенные цели.
Всего с момента старта программы подписано 82 406 кредитных договоров на общую сумму 281 млрд грн, из них банками государственного сектора экономики — 55 955 договоров на 123,9 млрд гривен.
Напомним, в IV квартале 2023 года общий объем ссуд, предоставленных по программе «Доступные кредиты 5−7-9%», увеличился на 2% и на 34% за год.
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