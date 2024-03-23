Можно ли не платить по кредиту, если банк стал неплатежеспособным — Finance.ua

Можно ли не платить по кредиту, если банк стал неплатежеспособным Сегодня 15:28 — Личные финансы

Можно ли не платить по кредиту, если банк стал неплатежеспособным

Банк признается неплатежеспособным по решению Национального банка. Заемщики должны знать, что в таком случае они не остаются без внимания. Документы по кредиту не утрачивают силу.

Об этом пишет Финкульт.

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Может ли заемщик банка, отнесенный к категории неплатежеспособных и выведенный с рынка, не погашать задолженность по кредитным договорам

Отнесение банка к категории неплатежеспособных, введение процедуры временной администрации или ликвидации банка не прекращают действие кредитных договоров.

Заемщик обязан вернуть банку основную сумму долга и уплатить проценты в размерах и в сроки, установленные условиями кредитного договора.

Это также касается задолженности по платежным картам.

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Почему заемщикам ставшего неплатежеспособным банка важно вовремя погашать задолженность по кредиту

Денежные средства, уплаченные заемщиками на погашение кредитов, являются источником для расчетов с кредиторами, в том числе вкладчиками неплатежеспособных банков.

Если заемщик не соблюдает график платежей по кредиту, неплатежеспособный банк имеет право применять штрафные санкции.

Банк также может обратиться в суд с иском о взыскании задолженности.

Отмечается, что ненадлежащее выполнение условий кредитного договора может негативно повлиять на кредитную историю заемщика и в будущем стать основанием для предоставления ему кредита по более высокой процентной ставке или вообще отказа в предоставлении кредита.

Что такое реструктуризация задолженности по кредитам в неплатежеспособных банках от Фонда гарантирования вкладов

Фонд предлагает льготные условия погашения кредита и программы реструктуризации задолженности по кредитам для физических и юридических лиц, что позволяет заемщикам не накапливать задолженность, а погашать кредит по максимально благоприятным условиям.

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