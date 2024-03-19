Фонд гарантирования окончательно выиграл дело о взыскании 1,5 млрд с бывших топов «Платинум Банка» — СМИ Сегодня 15:34 — Фондовый рынок

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда принял окончательное решение по делу о взыскании с связанных лиц «Платинум Банка» 1,477 млрд грн. Среди ответчиков — первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова.

Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физических лиц в ответ на запрос ЭП. Эту информацию ЭП подтвердила и сама Екатерина Рожкова.

Соответствующее решение суд принял 18 марта 2024 года. Это решение суда окончательное и не подлежит обжалованию.

Свое решение Верховный суд принял, рассматривая решение Северного апелляционного хозяйственного суда, признавшего правомерными требования Фонда гарантирования вкладов физических лиц к бывшим топ-менеджерам обанкротившегося «Платинум Банка». Соответствующее решение апелляционный суд вынес в июне 2023 года.

Впоследствии, в интервью ЭП, Екатерина Рожкова отметила, что подала кассационную жалобу на решение суда. «Первая инстанция была не в пользу Фонда гарантирования. Было закрытое слушание и в первой инстанции, и в апелляции. Сейчас мы подали кассацию», — заявила она.

Как отмечают в ФГВФЛ, после начала процедуры вывода «Платинум Банка» с рынка были установлены факты вывода из него активов до признания банка неплатежеспособным.

В августе 2020 года Фонд подал иск в Хозяйственный суд города Киева с целью возмещения ущерба, нанесенного «Платинум Банку» и его кредиторам в размере 1 477 708 016,17 грн.

Решение суда касается взыскания средств с 10 бывших членов правления и наблюдательного совета «Платинум Банка». Среди которых, в частности, Екатерина Рожкова (бывшая и.о. председателя правления «Платинум Банка», сейчас — первый заместитель главы НБУ), Константин Смольский (бывший председатель правления «Платинум Банка»), Григорий Гуртовой (бывший председатель наблюдательного совета), другие лица.

Фонд гарантирования вкладов указывает, что независимый форензик-аудит установил ряд фактов вывода активов из банка до признания его неплатежеспособным.

Средства, которые должны быть взысканы по иску, пойдут на расчеты с кредиторами этих банков, а также с государством по ссудам, предоставленным в 2014—2016 годах для выплат гарантированной суммы вкладчикам. Решение суда предусматривает солидарное взыскание ущерба.

Напоминаем:

23 февраля 2017 года Национальный банк по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО «Платинум Банк».

Позже Фонд гарантирования вкладов заявил, что 95,5% корпоративных кредитов Платинум Банка были выданы связанным лицам, а стоимость его активов была завышена в четыре раза.

При этом, например, в феврале 2017 года предприятия Мининфраструктуры потеряли в «Платинум Банке» более 400 миллионов гривен.

В феврале 2017 года НАБУ зарегистрировало производство по факту обнародованных записей телефонных разговоров заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой с акционерами.

В марте 2017 года НАБУ провело обыски в Нацбанке, в том числе и через «Платинум Банк». Тогдашний руководитель НАБУ Артем Сытник сообщил, что проведенные в НБУ обыски касаются руководства банка.

Економічна Правда По материалам:

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