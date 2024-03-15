Как снижение учетной ставки повлияет на ставки по депозитам — Finance.ua

Как снижение учетной ставки повлияет на ставки по депозитам Сегодня 16:01 — Кредит&Депозит

Как снижение учетной ставки повлияет на ставки по депозитам

Снижение учетной ставки не будет оказывать особого влияния на уровень депозитных процентов.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Напомним, 14 марта правление НБУ приняло решение снизить учетную ставку с 15% до 14,5%.

Читайте также В Нацбанке объяснили, связан ли отток депозитов из банков с новым законом о мобилизации

«НБУ ожидает, что определенная корректировка ставок состоится, однако она не будет значительной, учитывая сохранение стимулов в виде трехмесячных депозитных сертификатов», — отметили в НБУ.

Регулятор утверждает, что ставки по депозитам по-прежнему будут давать населению возможность защитить свои средства от инфляции.

«НБУ и дальше будет поддерживать привлекательность сбережений в гривне, что важно для дальнейшего роста объема срочных депозитов», — говорят в Нацбанке, добавив, что это будет ограничивать спрос на валюту и позволит удерживать умеренную инфляцию.

Читайте также Как изменяются ставки по депозитам и кредитам — комментарий НБУ

В Национальном банке отмечают, что политика привлекательной гривны продемонстрировала свою эффективность.

«В частности, в феврале срочные гривневые депозиты населения выросли более чем на 1,5%, а если сравнивать с февралем 2023 года, то более чем на треть. Более 90% годового прироста — депозиты сроком от трех месяцев», — подытожили в НБУ.

Справка Finance.ua:

Национальный банк Украины снизил ставку по трехмесячным депсертификатам и по кредитам рефинансирования;

за последние два года — с начала полномасштабной войны — банковские вклады в гривне выросли на 690 млрд грн до 1 609 млрд грн;

по состоянию на начало года в 63 банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 67,6 млн вкладов на сумму 1 трлн 195 млрд гривен. Из них 9,9 млн вкладов были в валюте на сумму 427,3 гривны.



Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если использовать программу «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.