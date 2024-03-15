Как снижение учетной ставки повлияет на ставки по депозитам — Finance.ua

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Как снижение учетной ставки повлияет на ставки по депозитам

Кредит&Депозит
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Как снижение учетной ставки повлияет на ставки по депозитам
Как снижение учетной ставки повлияет на ставки по депозитам
Снижение учетной ставки не будет оказывать особого влияния на уровень депозитных процентов.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
Напомним, 14 марта правление НБУ приняло решение снизить учетную ставку с 15% до 14,5%.
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«НБУ ожидает, что определенная корректировка ставок состоится, однако она не будет значительной, учитывая сохранение стимулов в виде трехмесячных депозитных сертификатов», — отметили в НБУ.
Регулятор утверждает, что ставки по депозитам по-прежнему будут давать населению возможность защитить свои средства от инфляции.
«НБУ и дальше будет поддерживать привлекательность сбережений в гривне, что важно для дальнейшего роста объема срочных депозитов», — говорят в Нацбанке, добавив, что это будет ограничивать спрос на валюту и позволит удерживать умеренную инфляцию.
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В Национальном банке отмечают, что политика привлекательной гривны продемонстрировала свою эффективность.
«В частности, в феврале срочные гривневые депозиты населения выросли более чем на 1,5%, а если сравнивать с февралем 2023 года, то более чем на треть. Более 90% годового прироста — депозиты сроком от трех месяцев», — подытожили в НБУ.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк Украины снизил ставку по трехмесячным депсертификатам и по кредитам рефинансирования;
  • за последние два года — с начала полномасштабной войны — банковские вклады в гривне выросли на 690 млрд грн до 1 609 млрд грн;
  • по состоянию на начало года в 63 банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 67,6 млн вкладов на сумму 1 трлн 195 млрд гривен. Из них 9,9 млн вкладов были в валюте на сумму 427,3 гривны.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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