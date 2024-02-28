Как изменяются ставки по депозитам и кредитам — комментарий НБУ Сегодня 15:01 — Кредит&Депозит

Как изменяются ставки по депозитам и кредитам — комментарий НБУ

Во второй половине 2023 года банки снижали ставки по кредитам и депозитам из-за снижения Национальным банком учетной ставки.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

«Учитывая стремительное замедление инфляции, во втором полугодии 2023 года НБУ постепенно снижал учетную ставку и, соответственно, и другие ставки, по которым он проводит операции с банками. В ответ на это банки снижали и ставки по кредитам и депозитам для бизнеса и домохозяйств», — сказано в сообщении.

Кредиты

Отмечается, что снижение ставок по кредитам оживило кредитование.

Так, в конце года как бизнес, так и домохозяйства активнее пользовались банковскими кредитами для своих нужд.

«Это положительная тенденция, ведь оживление кредитования дополнительно способствует восстановлению экономики», — пояснили в Нацбанке.

Депозиты

В то же время регулятор отмечает, что снижение ставок по гривневым депозитам было умеренным и они оставались привлекательными для вкладчиков.

«Гривневые депозиты населения в банках продолжают расти. Текущая доходность как депозитов, так и ОВГЗ в гривне перекрывает уровень инфляции, что стимулирует экономить в национальной валюте», — отметили в НБУ.

Со своей стороны Нацбанк и дальше будет проводить такую ​​монетарную политику, которая обеспечивала бы защиту гривневых сбережений граждан от инфляции.

Курс валют

НБУ также будет ограничивать курсовые колебания на валютном рынке, чтобы избежать существенного ухудшения ожиданий бизнеса и населения.

«Это будет обеспечивать надлежащий уровень доверия к гривне и сбережениям в национальной валюте», — добавил регулятор.

Справка Finance.ua:

члены Комитета по монетарной политике Национального банка видят пространство снижения учетной ставки во второй половине 2024 года;

по данным ФГВФЛ, по состоянию на 1 февраля 2024 г. общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 195,0 млрд грн. В январе сумма составляла 1234,8 млрд грн;

отток вкладов, который в последнее время обсуждали в медиапространстве, не является следствием возможных законодательных изменений, а традиционным сезонным явлением, характерным для этого периода и в предыдущие годы.

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