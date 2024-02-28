Как изменяются ставки по депозитам и кредитам — комментарий НБУ
Во второй половине 2023 года банки снижали ставки по кредитам и депозитам из-за снижения Национальным банком учетной ставки.
Об этом сообщает Национальный банк Украины.
«Учитывая стремительное замедление инфляции, во втором полугодии 2023 года НБУ постепенно снижал учетную ставку и, соответственно, и другие ставки, по которым он проводит операции с банками. В ответ на это банки снижали и ставки по кредитам и депозитам для бизнеса и домохозяйств», — сказано в сообщении.
Кредиты
Отмечается, что снижение ставок по кредитам оживило кредитование.
Так, в конце года как бизнес, так и домохозяйства активнее пользовались банковскими кредитами для своих нужд.
«Это положительная тенденция, ведь оживление кредитования дополнительно способствует восстановлению экономики», — пояснили в Нацбанке.
Депозиты
В то же время регулятор отмечает, что снижение ставок по гривневым депозитам было умеренным и они оставались привлекательными для вкладчиков.
«Гривневые депозиты населения в банках продолжают расти. Текущая доходность как депозитов, так и ОВГЗ в гривне перекрывает уровень инфляции, что стимулирует экономить в национальной валюте», — отметили в НБУ.
Со своей стороны Нацбанк и дальше будет проводить такую монетарную политику, которая обеспечивала бы защиту гривневых сбережений граждан от инфляции.
Курс валют
НБУ также будет ограничивать курсовые колебания на валютном рынке, чтобы избежать существенного ухудшения ожиданий бизнеса и населения.
«Это будет обеспечивать надлежащий уровень доверия к гривне и сбережениям в национальной валюте», — добавил регулятор.
Справка Finance.ua:
- члены Комитета по монетарной политике Национального банка видят пространство снижения учетной ставки во второй половине 2024 года;
- по данным ФГВФЛ, по состоянию на 1 февраля 2024 г. общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 195,0 млрд грн. В январе сумма составляла 1234,8 млрд грн;
- отток вкладов, который в последнее время обсуждали в медиапространстве, не является следствием возможных законодательных изменений, а традиционным сезонным явлением, характерным для этого периода и в предыдущие годы.
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