Выгодно ли открывать депозит в 2024 году — Finance.ua

Выгодно ли открывать депозит в 2024 году Сегодня 15:10 — Кредит&Депозит

Выгодно ли открывать депозит в 2024 году

В условиях полномасштабной войны россии против Украины чрезвычайно важно иметь сбережения на непредвиденные обстоятельства. Но возникает вопрос, как именно их хранить. Дома «под подушкой» не всегда безопасно, к тому же деньги обесцениваются, и купить на них можно значительно меньше, чем условно год назад. Более надежным вариантом может стать банковский депозит. Но можно ли доверять банковской системе во время войны, будут ли в безопасности средства и реально ли извлечь выгоду? На эти и другие вопросы мы попытаемся найти ответы.

В первую очередь, выясним — что же такое депозит? Это банковский продукт, условия которого подразумевают следующее взаимодействие между клиентом и банком: клиент передает банку деньги на хранение на определенный срок, а банк обязуется вернуть их с процентами.

Депозиты отличаются друг от друга по нескольким основным критериям:

валюта (гривна, доллар или евро);

срок вклада (на определенный срок или с возможностью снять деньги по требованию);

способ начисления процентов (проценты рассчитываются ежемесячно или к сумме первоначального вклада);

способ выплаты процентов (ежемесячно или в конце срока действия договора).

Но надежна ли банковская система во время войны? Показательно то, что банки продолжают работать и качественно обслуживать своих клиентов. К тому же все украинские банки являются участниками Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Это означает, что при действии военного положения вкладчикам в случае банкротства банка гарантированно вернут полную сумму депозита, а также начисленные проценты. То есть депозит — это надежный способ не только сохранить сбережения, но даже получить доход.

Преимущества депозитов

Выделить их можно сразу несколько:

Низкие риски. Средства вкладчиков защищены Фондом гарантирования вкладов физических лиц. Доступность. Информация о банках собрана на сайте НБУ, ее можно узнать в считанные минуты и сравнить процентные ставки по депозитам в разных финучреждениях. Быстрота. Разместить депозит можно в любом отделении банков, а действующие клиенты могут сделать это в несколько кликов в онлайн-банкинге. Гарантированный пассивный доход. Во время войны спрос на депозиты вырос, к тому же в 2023 году депозиты показали высокую доходность за последние три года. Размер дохода правильно определен. Кладя деньги на депозит, клиент банка соглашается на определенные сроки и процентную ставку. Эти показатели не изменяются в зависимости от колебаний рынка или других факторов.

Но, несмотря на это, вкладчиков до сих пор могут настораживать вопросы безопасности своих финансов в условиях войны. К примеру, то, что банки начисляют проценты по депозиту только в конце срока и вывести деньги раньше невозможно. К тому же существует налогообложение депозитных вкладов. А гривневые депозиты не защищены от инфляции.

Как выбрать между валютным и гривневым депозитом

Выбор зависит от индивидуальных финансовых целей и рисков. Валютные депозиты могут быть менее уязвимы к инфляции, но требуют тщательного анализа валютных рисков.

Открыть депозит можно в гривнах, затем конвертировать свои средства в валюту. Следующий шаг — закрыть депозит, получив, например, доллары. Как правило, минимальный срок для такого вклада составляет 3 месяца.

Однако сейчас для большинства банков приоритетны долгосрочные депозиты с привлекательными ставками. К тому же финучреждениям предлагают довольно неплохие проценты, которые могут составлять и 18−20% годовых для гривневых депозитов. И, как правило, у большинства банков ставка составляет от 15%. Для валютных депозитов ставка меньше — в среднем 1,5−3%. Несмотря на это хоть на гривневом, хоть на валютном депозите приумножить деньги достаточно реально.

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