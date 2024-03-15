НБУ заметил тенденцию роста кредитного портфеля бизнеса — Finance.ua

НБУ заметил тенденцию роста кредитного портфеля бизнеса
В Национальном банке констатируют, что за последние восемь месяцев продолжается тенденция роста кредитного портфеля бизнеса, а кредитные аппетиты банков увеличиваются.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«За последние восемь месяцев продолжается тенденция роста кредитного портфеля бизнеса. Кредитные аппетиты банков увеличиваются: около 70−80% заявок заемщиков удовлетворяются. Увеличиваются объемы и розничного кредитования, и ипотеки. В то же время ставки снижаются, в частности в 2023 году — почти на 3%», — говорится в сообщении.
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Чтобы поддержать эти тенденции, НБУ разрабатывает Стратегию развития кредитования, которая будет предусматривать решение проблемы с NPL, восстановление способности заемщиков, стимулирование локализации производственных мощностей, в которых нуждается оборона и нацбезопасность.
Ведется также работа по обновлению дизайна программы «5−7-9%». По мнению НБУ, она должна сосредотачиваться на кредитной поддержке инвестиционного сегмента, а также предусматривать поддержку оккупированных территорий и приоритетных отраслей.
В Нацбанке считают, что снижение учетной ставки с 15 марта — один из компонентов, который поддержит развитие кредитования.
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