Национальный банк снизил учетную ставку — Finance.ua

Национальный банк снизил учетную ставку Сегодня 14:15 — Кредит&Депозит

Национальный банк снизил учетную ставку

14,5% с 15 марта 2024 года. Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 15 дос 15 марта 2024 года.

«Дальнейшее замедление инфляции, сохранение устойчивой ситуации на валютном рынке, а также позитивные сдвиги в вопросах получения внешней помощи дают основания раньше возобновить цикл смягчения процентной политики», — говорится в сообщении НБУ.

Регулятор отмечает, что в начале 2024 года инфляция замедлялась быстрее, чем ожидал НБУ.

«В феврале инфляция замедлилась до 4,3% в годовом измерении. Этому среди прочего способствовало большее предложение отдельных продуктов питания и эффекты от значительных урожаев прошлого года. Базовая инфляция также замедлилась — до 4,5% г/г», — отметят в Нацбанке.

Учитывая дальнейшее замедление инфляции и постоянное улучшение ожиданий, устойчивую ситуацию на валютном рынке, а также частичное снижение рисков, связанных с получением международной помощи, правление НБУ решило снизить учетную ставку на 0,5 п. п. — до 14,5%.

Смягчение процентной политики поддержит восстановление экономики, не создавая угроз для макрофинансовой устойчивости. Новый уровень ставок по операциям НБУ достаточен для поддержания привлекательности гривневых активов, курсовой устойчивости и сохранения умеренной инфляции.

«НБУ будет продолжать цикл смягчения процентной политики при постоянном снижении рисков для инфляции и курсовой устойчивости», — добавили в Нацбанке.

Справка Finance.ua:

правление Национального банка 25 января приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15%;



15 декабря 2023 года Нацбанк снизил учетную ставку до 15%;

правление НБУ приняло решение с 27 октября 2023 года установить учетную ставку на уровне 16%, уравняв ее со ставкой по депозитным сертификатам (ДС) овернайт.

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