Нацбанк снизил ставки по трехмесячным депсертификатам и по кредитам рефинансирования — Finance.ua
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Нацбанк снизил ставки по трехмесячным депсертификатам и по кредитам рефинансирования

Кредит&Депозит
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Нацбанк снизил ставки по трехмесячным депсертификатам и по кредитам рефинансирования
Нацбанк снизил ставки по трехмесячным депсертификатам и по кредитам рефинансирования
Национальный банк Украины снизил ставку по трехмесячным депсертификатам и по кредитам рефинансирования.
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в ходе пресс-брифинга, касающегося решений по монетарной политике.
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«Новый уровень ставок по операциям НБУ достаточен для поддержания привлекательности гривневых активов, курсовой устойчивости и сохранения умеренной инфляции. В частности, для этих целей НБУ планирует сохранить операции с трехмесячными депозитными сертификатами как действенный элемент операционного дизайна процентной политики, доказавший свою эффективность за последний год. В то же время в условиях цикла смягчения процентной политики и устойчивого замедления инфляции необходимость в существенной разнице между ставкой по этой операции и учетной ставкой уменьшается», — заявил Пышный.
С учетом этого НБУ:
  • снижает ставку по трехмесячным депозитным сертификатам на 1,5 п. п. — до 17,5%;
  • уменьшает ставку по кредитам рефинансирования на 1,5 п. п. — до 19,5%;
  • ставка по депозитным сертификатам овернайт и в дальнейшем будет соответствовать уровню учетной ставки.
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НБУ при необходимости продолжит модифицировать параметры операций с трехмесячными депозитными сертификатами. В частности, с 19 апреля для определения лимита вложений банков в трехмесячные депозитные сертификаты прирост гривневых депозитов физических лиц сроком более 93 дней будет рассчитываться за последние 12 месяцев (а не с 4 апреля 2023 года, как это происходит сейчас).
«Это будет стимулировать банки наращивать портфели срочных гривневых депозитов населения, что важно для поддержки курсовой устойчивости и защиты международных резервов», — добавил глава НБУ.

Справка Finance.ua:

  • правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 15% до 14,5% с 15 марта 2024 года;
  • Национальный банк ожидает умеренного ускорения инфляции во втором полугодии 2024 года.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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