НБУ сократил вдвое лимит вложений в 3-месячные депсертификаты — Finance.ua

НБУ сократил вдвое лимит вложений в 3-месячные депсертификаты Сегодня 15:02 — Кредит&Депозит

НБУ сократил вдвое лимит вложений в 3-месячные депсертификаты

НБУ скорректировал параметры операционного дизайна монетарной политики.

С текущих 70% до 35% снизится доля остатков срочных депозитов физических лиц, которая учитывается при расчете лимита вложений банков в трехмесячные депозитные сертификаты НБУ.

По мнению Нацбанка, это усилит стимулы для банков в дальнейшем конкурировать за вкладчиков и наращивать портфели срочных депозитов.

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Новый лимит начнет действовать с 18 сентября.

То есть с понедельника банки смогут вдвое меньше вкладывать в 3-месячные депозитные сертификаты, доходность по которым снизилась с 22% до 20%. Но с ростом объема срочных депозитов в портфеле банков смогут возрасти и объемы вложений в 3-месячные ДС.

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В дальнейшем предполагается продолжение цикла снижения учетной ставки, реализация которого будет согласовываться с необходимостью поддержания привлекательности гривневых активов как предпосылки устойчивости валютного рынка и устойчивого снижения инфляции.

Напомним, правление Национального банка 14 сентября приняло решение снизить учетную ставку с 22 до 20%.

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Фінансовий клуб По материалам:

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