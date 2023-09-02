Украинцы больше всего вложились в депозиты на 3−6 месяцев — Finance.ua

Украинцы больше всего вложились в депозиты на 3−6 месяцев Сегодня 14:00 — Кредит&Депозит

Украинцы больше всего вложились в депозиты на 3−6 месяцев

В результате изменения монетарной политики Национального банка, 3- и 6-месячные депозиты в текущем году стали наиболее популярны среди украинцев.

Об этом рассказали банкиры во время круглого стола «Как украинцам можно заработать на депозитах», проведенного «Финансовым клубом».

«Введение 3-месячных депозитных сертификатов дало толчок росту депозитных ставок и конкурентной борьбе банков за срочные депозиты и вклады частных клиентов. Это подтолкнуло в несколько волн к росту процентных ставок. Сначала отреагировали негосударственные банки, а затем даже государственные банки подняли процентные ставки, поскольку увидели, что идет переток клиентов на более выгодные ставки, — заявил председатель правления Аккордбанка Алексей Руднев.

По его словам, сейчас это дает возможность за счет депсертификатов оттянуть остатки с текущих счетов клиентов на срочные депозиты, где хорошая ставка больше уровня инфляции в стране.

Другой банкир отметил, что банки вкладывали в 3-месячные депозитные сертификаты НБУ средства, привлеченные у клиентов на 3-месячные депозиты.

«В этом году перефокусировка произошла в сторону 3-месячных депозитов. Более того, еще и дни стали учитываться. Было 90 дней, затем Нацбанк сказал, что фактически должно быть 93 дня как минимальный срок. В течение года эта трансформация происходила. И сейчас у нас в портфеле преобладают депозиты от 3 до 6 месяцев», — заявил член правления по развитию розничного бизнеса ОТП Банк Олег Клименко.

После введения этого инструмента Нацбанка в большинстве банки подняли ставки именно на 3−6 месяцев, сделав их более привлекательными для клиентов, ранее хранивших средства на 1-месячном депозите или на счете до вопроса», — рассказал директор департамента-трайба некредитных продуктов , сделав их более привлекательными для клиентов, ранее хранивших средства на 1-месячном депозите или на счете до вопроса», — рассказал директор департамента-трайба некредитных продуктов ПУМБ Дмитрий Коваль.

Директор по розничному бизнесу Банка Кредит Днепр Екатерина Мелеш подтверждает популярность таких продуктов.

«Сейчас 3-месячные вклады доминируют. Банки желают зафиксировать огромную ставку на более маленький срок. А клиенты хотят более высокую ставку на более длительный срок», — отметила Екатерина Мелеш.

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«На начало года была проблема — доминирование текущих счетов в пассивах физлиц. Поэтому НБУ совершил определенные действия, изменил нормативы в несколько итераций. Соответственно, все банки были вынуждены привлекать средства на срочные пассивы. Почему на 3−6 месяцев? Потому что в мае начались разговоры о пересмотре учетной ставки в сторону ее снижения. Появились прогнозы, что к концу года она будет 19−20%. И именно 3−6 месяцев стали наиболее популярными, потому что банкиры не захотели входить в долгосрочную рисковую историю с высокими депозитными ставками», — заключил заместитель председателя правления ТАСкомбанка Артур Муравицкий.

Поскольку ожидается еще два снижения учетной ставки в этом году, банкиры делают максимальные оферы для клиентов именно на 3 и 6 месяцев.

«Пока большинство банков делают акцент на короткие сроки таких вкладов от трех до шести месяцев. Мы видим, что это доминирующие оферы на рынке», — сказал Артур Муравицкий.

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Фінансовий клуб По материалам:

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