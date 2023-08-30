Банки начали поднимать лимиты по конвертационным депозитам до 200 тыс. грн — Finance.ua

Банки начали поднимать лимиты по конвертационным депозитам до 200 тыс. грн Сегодня 13:08 — Кредит&Депозит

Банки начали поднимать лимиты по конвертационным депозитам до 200 тыс. грн

Банки начали поднимать в своих приложениях лимиты по конвертационным депозитам со 100 тыс. грн. до 200 тыс. грн.

Это стало возможным благодаря соответствующему решению НБУ, которое вступило в силу 29 августа, пишет Финансовый клуб.

Нацбанк увеличил со 100 тыс. грн до 200 тыс. грн в эквиваленте ежемесячный лимит на покупку населением безналичной иностранной валюты с последующим размещением на депозит от 3 месяцев.

и т. д. Обновленные лимиты по 200 тыс. грн уже появились в приложениях ПриватБанка , Сэнс Банка, А-Банка, Райффайзен Банка, банка «Пивденный», Укргазбанка, проектов monobank (работает на базе Универсал Банка) и IZI (работает на базе ТАСкомбанка), Радабанк

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В среднем банки предлагают безналичные доллары по 37,4−37,45 грн/$. Поэтому открыть депозит можно в среднем на $5340−5347.

Начавшаяся в конце августа девальвация наличного курса возобновит спрос украинцев на конвертационные депозиты осенью, рассказали банкиры во время круглого стола «Как украинцам можно заработать на депозитах», проведенного «Финансовым клубом».

«Осенью мы увидим, что восстановится популярность вклада с безналичной конвертацией. И снова мы будем наблюдать прирост именно за счет этого депозита», — заявила директор по розничному бизнесу Банка Кредит Днепр Екатерина Мелеш.

активно поднимали курсы по конвертационным депозитам, в частности, банк «Пивденный» поднял курс с 37,1 до 37,5 грн, С середины августа банки, реагируя не девальвацию наличного курса гривны,в частности, банк «Пивденный» поднял курс с 37,1 до 37,5 грн, Креди Агриколь Банк — с 37,2 до 37, 5 грн, Сенс Банк — с 37 до 37,4 грн.

Кроме того, Кредобанк поднял курс безналичных депозитов с 36,98 грн до 37,28 грн, УкрСиббанк — с 37,4 грн до 37,45 грн, ТАСкомбак, а также два его проекта IZI и sportbank — с 37,2 грн до 37,4 грн, Коминбанк — с 37,1 грн до 37,3 грн, Аккордбанк — с 36,99 грн до 37,39 грн.

Фінансовий клуб По материалам:

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