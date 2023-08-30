Банки начали поднимать лимиты по конвертационным депозитам до 200 тыс. грн — Finance.ua

Банки начали поднимать лимиты по конвертационным депозитам до 200 тыс. грн
Банки начали поднимать в своих приложениях лимиты по конвертационным депозитам со 100 тыс. грн. до 200 тыс. грн.
Это стало возможным благодаря соответствующему решению НБУ, которое вступило в силу 29 августа, пишет Финансовый клуб.
Нацбанк увеличил со 100 тыс. грн до 200 тыс. грн в эквиваленте ежемесячный лимит на покупку населением безналичной иностранной валюты с последующим размещением на депозит от 3 месяцев.
Обновленные лимиты по 200 тыс. грн уже появились в приложениях ПриватБанка, Сэнс Банка, А-Банка, Райффайзен Банка, банка «Пивденный», Укргазбанка, проектов monobank (работает на базе Универсал Банка) и IZI (работает на базе ТАСкомбанка), Радабанк
и т. д.
В среднем банки предлагают безналичные доллары по 37,4−37,45 грн/$. Поэтому открыть депозит можно в среднем на $5340−5347.
Начавшаяся в конце августа девальвация наличного курса возобновит спрос украинцев на конвертационные депозиты осенью, рассказали банкиры во время круглого стола «Как украинцам можно заработать на депозитах», проведенного «Финансовым клубом».
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«Осенью мы увидим, что восстановится популярность вклада с безналичной конвертацией. И снова мы будем наблюдать прирост именно за счет этого депозита», — заявила директор по розничному бизнесу Банка Кредит Днепр Екатерина Мелеш.
С середины августа банки, реагируя не девальвацию наличного курса гривны, активно поднимали курсы по конвертационным депозитам, в частности, банк «Пивденный» поднял курс с 37,1 до 37,5 грн, Креди Агриколь Банк — с 37,2 до 37, 5 грн, Сенс Банк — с 37 до 37,4 грн.
Кроме того, Кредобанк поднял курс безналичных депозитов с 36,98 грн до 37,28 грн, УкрСиббанк — с 37,4 грн до 37,45 грн, ТАСкомбак, а также два его проекта IZI и sportbank — с 37,2 грн до 37,4 грн, Коминбанк — с 37,1 грн до 37,3 грн, Аккордбанк — с 36,99 грн до 37,39 грн.
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