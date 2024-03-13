За два года войны вклады украинцев в гривне выросли на 690 млрд грн — Finance.ua

За два года войны вклады украинцев в гривне выросли на 690 млрд грн Сегодня 15:01 — Кредит&Депозит

За два года войны вклады украинцев в гривне выросли на 690 млрд грн, Фото: freepik

За последние два года — с начала полномасштабной войны — банковские вклады в гривне выросли на 690 млрд грн до 1 609 млрд грн.

Об этом написал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своем телеграм-канале.

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«В прошлом месяце активно разошлась новость об оттоке средств с банковских счетов населения и бизнеса. Новость распространяли „под соусом“ ухудшения ожиданий и признаков финансовой дестабилизации. Хотя это сугубо сезонная история, которая повторяется почти каждый год (по крайней мере, 9 раз за последние 10 лет)» , — сообщил Гетманцев.

Как изменились вклады в феврале

Остатки по банковским вкладам в национальной валюте за февраль (против января) увеличились на 33,2 млрд грн (+2,1%), в т. ч. депозиты предприятий — на 18,2 млрд грн (+2,1%), населения — на 15 млрд грн (+2,2%).

График: Telegram Даниил Гетманцев

«Да, это все еще чуть меньше конца 2023 года, но уже по марту мы увидим положительную динамику в приросте депозитной базы и с начала года», — добавил нардеп.

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Напомним, по данным НБУ, объем гривневых депозитов граждан в банках в феврале 2024 года вырос на 2,2% до 706 млрд гривен почти до уровня начала года (711 млрд гривен). Таким образом украинцы вернули деньги, которые они сняли в январе.

Справка Finance.ua:

ранее Даниил Гетманцев сообщил, что в январе вклады в национальной валюте сократились на 3,2% или («минус» 51,3 млрд грн) до 1577,1 млрд грн. Это самые высокие темпы и объемы сокращения депозитов в гривне с начала войны;



он отмечал, что сокращение банковских вкладов в гривне в первый месяц года — это сезонное явление, связанное с пиковыми расчетами в декабре. Однако также допускал, что определенный негативный эффект мог быть связан с нормами законопроекта № 10 449 относительно «военной службы, мобилизации и учета»;



член Совета Национального банка Василий Фурман заявил, что отток депозитов из банков произошел из-за сезонного фактора, а не из-за законопроекта по мобилизации. По его словам, уже в феврале было видно, что, наоборот, идет рост депозитов в банках.

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