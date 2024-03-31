Лучшие программы лояльности МФО: результаты FinAwards 2024 — Finance.ua

Лучшие программы лояльности МФО: результаты FinAwards 2024 Сегодня 11:27 — Кредит&Депозит

Лучшие программы лояльности МФО: результаты FinAwards 2024, Фото: freepik

В Киеве 29 марта 2024 года состоялась ежегодная церемония награждения FinAwards 2024 — событие, собирающее экспертов финансовой отрасли для определения лучших финансовых продуктов и услуг.

Выбирали и самый устойчивый банк, и лучший депозит, кредит наличными , лучшие продукты страховых компаний и многое другое.

среди представителей МФО досталась компании первое место за лучшую программу лояльности. Особая наградасреди представителей МФО досталась компании MyCredit

Выбирали среди финкомпаний, которые отличаются выгодными условиями, бонусами и привилегиями за использование их услуг или продуктов.

Так, участники бонусной программы лояльности MyCredit получают скидки до 80% на оформление кредитов, увеличение объема доступной суммы кредита до 18 тыс. грн.

Работает также программа «приведи друга» для клиентов, успешно выплативших хотя бы один кредит и не имеющих задолженностей. За каждого нового клиента вы получаете вознаграждение в размере 250 грн.

Второе место в этой номинации у в этой номинации у Е Гроши . Программа лояльности Е Гроши предлагает участникам выполнять интересные задания и получать до 37 различных наград.

Среди преимуществ: кэшбек (в зависимости от количества собранных наград), сори-бонусы (в случае технических ошибок), еженедельные промокоды со скидкой от 75%, фиксированное вознаграждение для рефералов и т. д.

Третье место по по CreditPlus и их программе лояльности, работающей с первого закрытого кредита. Клиент получает скидку на повторный кредит по ступенчатой ​​системе: после своевременного закрытия первого кредита — Silver (5%), после 3−4 — Gold (15%), после пятого и более — VIP (25%).

Программа «приведи друга» работает через отправку ссылок. Если клиент отправляет ссылку не зарегистрированному лицу, оформляющему первый кредит, оба получают пополнение мобильных счетов на 100 грн.

Проведение FinAwards 2024 было бы невозможно и без партнеров, которые помогали учредителям премии — сайтам Finance.ua и Минфин — с организацией мероприятия. Среди партнеров НАБУ (Национальная ассоциация банков Украины) крупнейший государственный банк ПриватБанк, один из лучших банков для бизнеса ПУМБ, сервис удобного онлайн кредитования AvansCredit, микрофинансовая организация Credit7, официальный импортер и дистрибьютор автомобилей Mazda в Украине.

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