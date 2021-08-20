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В «Слуге народа» рассказали, когда в Украине появятся первые криптобиржи

В «Слуге народа» рассказали, когда в Украине появятся первые криптобиржи

Верховная Рада 8 сентября легализовала криптовалюту. Однако закон на полную заработает, по оптимистическому сценарию, примерно через год.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал депутат от «Слуги народа» и один из соавторов закона о криптовалюте Алексей Жмеренецкий.

Он отметил, что криптовалюта является отдельным типом актива, который должен соответственно облагаться налогом.

Нардеп отметил, что сейчас в Украине готовят изменения в Налоговый и Гражданский кодексы.

«Предполагаем, что подготовка и принятие изменений займет полгода. Также Министерство цифровой трансформации должно разработать реестр и подзаконные нормативно-правовые акты. Думаю, оптимистичный сценарий — на полную заработает (закон о криптовалюте и криптобирже. — Ред.) примерно через год», — отметил Жмеренецкий.

Депутат отметил, что в мире транзакции криптовалют не являются анонимными. Спецслужбы, которые также работают с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции, отслеживают транзакции.

Он добавил, что сейчас в Украине будут действовать все процедуры, которые предусмотрены международными организациями в борьбе с отмыванием средств.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада 8 сентября приняла закон № 3637 «О виртуальных активах»;
  • согласно закону, виртуальный актив — это нематериальное благо, являющееся объектом гражданских прав, имеющее стоимость и выраженное совокупностью данных в электронной форме;
  • в то же время в документе прописано, что виртуальные активы не являются средством платежа в Украине и не могут быть предметом обмена на имущество (товары), работы (услуги).

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По материалам Телеканал 24
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