В «Слуге народа» рассказали, когда в Украине появятся первые криптобиржи

Верховная Рада 8 сентября легализовала криптовалюту. Однако закон на полную заработает, по оптимистическому сценарию, примерно через год.
Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал депутат от «Слуги народа» и один из соавторов закона о криптовалюте Алексей Жмеренецкий.
Он отметил, что криптовалюта является отдельным типом актива, который должен соответственно облагаться налогом.
Нардеп отметил, что сейчас в Украине готовят изменения в Налоговый и Гражданский кодексы.
«Предполагаем, что подготовка и принятие изменений займет полгода. Также Министерство цифровой трансформации должно разработать реестр и подзаконные нормативно-правовые акты. Думаю, оптимистичный сценарий — на полную заработает (закон о криптовалюте и криптобирже. — Ред.) примерно через год», — отметил Жмеренецкий.
Депутат отметил, что в мире транзакции криптовалют не являются анонимными. Спецслужбы, которые также работают с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции, отслеживают транзакции.
Он добавил, что сейчас в Украине будут действовать все процедуры, которые предусмотрены международными организациями в борьбе с отмыванием средств.
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