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Рада увеличила сумму переводов, не подлежащих финмониторингу

Рада увеличила сумму переводов, не подлежащих финмониторингу

Верховная Рада Украины увеличила сумму наличных переводов, которые не подлежат финансовому мониторингу. Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, решил рассказать, что предусматривает законопроект №5559.

Принятие законопроекта поддержали 315 депутатов. Документ вносит изменения в ст. 14 закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

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Что изменилось. Сумма переводов, которая не подпадает под финмониторинг, увеличивается на 1 гривну. Теперь анонимно можно переводить до 5000 гривен включительно.

Как было раньше. Раньше такому контролю не подлежали суммы до 4999 гривен включительно.

В пояснительной записке отмечается, что закон принят в связи с тем, что чаще всего украинцам было неудобно переводить сумму до 4999 гривен, поэтому ее решили округлить.

Требования финансового мониторинга не распространяются на случаи совершения перевода средств наличными в пределах Украины в сумме, не превышающей 5000 гривен.

Справка Finance.ua:

  • 28 апреля 2020 года вступил в силу Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов».
  • финансовые операции или попытка их совершения независимо от суммы, на которую они совершаются, считаются подозрительными, если субъект первичного финансового мониторинга имеет подозрение или имеет достаточные основания для подозрения, что они являются результатом преступной деятельности;
  • банки имеют право не возвращать депозит вкладчику и требовать от них дополнительные документы ввиду проблем, связанных с финансовым мониторингом.
По материалам Finance.UA
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