Рада увеличила сумму переводов, не подлежащих финмониторингу

Верховная Рада Украины увеличила сумму наличных переводов, которые не подлежат финансовому мониторингу. Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, решил рассказать, что предусматривает законопроект №5559.
Принятие законопроекта поддержали 315 депутатов. Документ вносит изменения в ст. 14 закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
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Что изменилось. Сумма переводов, которая не подпадает под финмониторинг, увеличивается на 1 гривну. Теперь анонимно можно переводить до 5000 гривен включительно.
Как было раньше. Раньше такому контролю не подлежали суммы до 4999 гривен включительно.
В пояснительной записке отмечается, что закон принят в связи с тем, что чаще всего украинцам было неудобно переводить сумму до 4999 гривен, поэтому ее решили округлить.
Требования финансового мониторинга не распространяются на случаи совершения перевода средств наличными в пределах Украины в сумме, не превышающей 5000 гривен.
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