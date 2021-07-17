День финансов: решение по учетной ставке, доплаты в платежках, поручительство по кредиту

Четверг, 22 июля. Важное решение от НБУ, и любопытное сравнение от Гетманцева.

Решение по учетной ставке. Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 8% годовых. В условиях более существенного усиления фундаментального инфляционного давления это необходимо для возвращения инфляции к цели 5% в 2022 году и удержания под контролем инфляционных ожиданий, говорят в НБУ. Напомним, банкиры ожидали от НБУ сохранения учетной ставки на уровне 7,5%.

Также НБУ объяснил причины блокировки переводов с карты на карту.

Адресные выплаты для пенсионеров 75+. Как сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная, с октября 2021 года адресные выплаты будут получать пенсионеры в возрасте от 75 лет. Лазебная также рассказала о масштабной проблеме неофициального трудоустройства, при этом полмиллиона украинцев выйдут на пенсию на 1-5 лет позже из-за нехватки страхового стажа.

Тем временем в Кабмине признали три риска накопительной системы пенсий. Напомним, в Украине планируют запустить накопительную пенсионную уже с 2023 года.

Платежки с «доплатами» для некоторых киевлян. В июле многие семьи в Киеве получили платежки с дополнительными начислениями — «плюс 3% годовых» к сумме за услугу горячего водоснабжения. Как сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, на фоне информации о том, что в Украине будут повышены тарифы, домохозяйствам со значительными долгами за горячую воду и тепло выставили платежки с коэффициентом инфляции.

Чем недвижимость хуже колбасы или молока? Как сообщил Даниил Гетманцев, указывая, что застройщики должны платить НДС, у строительной отрасли налоговая нагрузка по налогам с доходов в три раза меньше, чем у любой отрасли в Украине. «Почему вы, покупая молоко, платите НДС и у вас это не вызывает шока? За колбасу платите – и это тоже не вызывает. А здесь почему-то мы позволяем целой отрасли уклоняться от налогообложения», – отметил он.

$1 тыс. «белым хакерам» от Prozorro. Программа поиска уязвимостей Prozorro Bug Bounty, запущенная в электронной системе закупок Prozorro при участии электронных площадок, в 10 раз увеличила денежные вознаграждения. Отныне багхантеры будут получать от 8400 до 28 000 гривен за найденную уязвимость в экосистеме Prozorro.

Поручитель по кредиту. Стоит ли ввязываться и чем это опасно. Такой финансовый инструмент, как кредитование, получил в последние годы высокую популярность. Кредиты выдаются самые разные и различными учреждениями-банками, кредитными союзами, ломбардами. Один из самых действенных механизмов защиты заемных средств кредиторов – договор поручительства. Но что, если вы находитесь “по другую сторону баррикад”, и заемщик просит вас стать поручителем.

Стоит ли за кого-то поручаться? В тексте ниже мы рассмотрели все аспекты данного вопроса: