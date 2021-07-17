Prozorro заплатит «белым хакерам» до $1000 за одну найденную уязвимость

Отныне багхантеры будут получать от 8400 до 28 000 гривен за найденную уязвимость в экосистеме Prozorro.
Программа поиска уязвимостей Prozorro Bug Bounty, запущенная в электронной системе закупок Prozorro при участии электронных площадок, в 10 раз увеличила денежные вознаграждения.
Об этом говорится на сайте Prozorro.
Сумма вознаграждения:
За год существования проекта семь багхантеров нашли 68 уязвимостей, 43 из них оказались не критического уровня.
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Условия. В Prozorro также напомнили, что поиск уязвимостей в системе проходит в тестовой среде, что не сказывается на функционировании электронной системы закупок. Участники имеют необходимые доступы, инструменты и неограниченное количество времени на исследования. Согласно найденным уязвимостям багхантер получает денежное вознаграждение и попадает в рейтинг участников, который ведется на портале Prozorro.
Подробнее об условиях участия и вознаграждениях — на сайте программы Prozorro Bug Bounty.
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