В Минсоцполитики рассказали, когда пенсионеры 75+ получат адресные выплаты

С октября 2021 года адресные выплаты будут получать пенсионеры в возрасте от 75 лет.
Об этом сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная во время своего выступления на Всеукраинском форуме «Украина 30. Трудовые ресурсы».
«Еще в декабре 2019 года Президент Владимир Зеленский пообещал постепенное увеличение пенсий для пожилых людей — от самых пожилых до более „младших“. Инициатива Президента по повышению социальных гарантий для пенсионеров будет продолжена. С октября этого года адресные выплаты будут получать пенсионеры в возрасте от 75 лет», — сказала Марина Лазебная.
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По ее словам, Минсоцполитики сейчас работает над тем, чтобы включить в президентскую программу поддержки пожилых людей в возрасте от 70 лет.
Министр отметила, что правительство и в дальнейшем будет способствовать повышению стандартов социальной защиты людей, у которых продолжительный страховой стаж.
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Марина Лазебная также рассказала о планах по обеспечению гарантированным уровнем доходов тех пожилых людей, которые не охватываются программой пенсионного страхования. По ее словам, эту инициативу одобряют как эксперты Международной организации труда (МОТ), так и представительство Всемирного банка, при поддержке которого реализуется проект «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины».
Напомним, что с начала прошлого года по поручению Президента правительство установило порядок выплаты от государства ежемесячной адресной социальной помощи пенсионерам, которым исполнилось 80 и более лет.
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