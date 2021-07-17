В Минсоцполитики рассказали, когда пенсионеры 75+ получат адресные выплаты

С октября 2021 года адресные выплаты будут получать пенсионеры в возрасте от 75 лет.

Об этом сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная во время своего выступления на Всеукраинском форуме «Украина 30. Трудовые ресурсы».

«Еще в декабре 2019 года Президент Владимир Зеленский пообещал постепенное увеличение пенсий для пожилых людей — от самых пожилых до более „младших“. Инициатива Президента по повышению социальных гарантий для пенсионеров будет продолжена. С октября этого года адресные выплаты будут получать пенсионеры в возрасте от 75 лет», — сказала Марина Лазебная.

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По ее словам, Минсоцполитики сейчас работает над тем, чтобы включить в президентскую программу поддержки пожилых людей в возрасте от 70 лет.

Министр отметила, что правительство и в дальнейшем будет способствовать повышению стандартов социальной защиты людей, у которых продолжительный страховой стаж.

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Марина Лазебная также рассказала о планах по обеспечению гарантированным уровнем доходов тех пожилых людей, которые не охватываются программой пенсионного страхования. По ее словам, эту инициативу одобряют как эксперты Международной организации труда (МОТ), так и представительство Всемирного банка, при поддержке которого реализуется проект «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины».

Напомним, что с начала прошлого года по поручению Президента правительство установило порядок выплаты от государства ежемесячной адресной социальной помощи пенсионерам, которым исполнилось 80 и более лет.